Acasa » Sport » FRF îl pregătește pe Gheorghe Hagi pentru națională. Șanse mici ca Mircea Lucescu să mai poată continua

FRF îl pregătește pe Gheorghe Hagi pentru națională. Șanse mici ca Mircea Lucescu să mai poată continua

Adrian A
04 feb. 2026, 12:44
FRF îl pregătește pe Gheorghe Hagi pentru națională. Șanse mici ca Mircea Lucescu să mai poată continua
Cuprins
  1. Când ar putea veni Hagi la națională
  2. Hagi, trecut de uitat la prima reprezentativă

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu ridică semne serioase de întrebare, iar Federația Română de Fotbal lucrează deja la un scenariu de rezervă. FRF este tot mai aproape de o înțelegere cu Gică Hagi pentru echipa națională

Când ar putea veni Hagi la națională

România joacă pe data de 26 martie în deplasare cu Turcia, la Istanbul, iar în cazul unei victorii, pe 31 martie urmează finala barajului, cu Slovacia sau Kosovo, tot în deplasare, două meciuri de foc, care decid parcursul tricolorilor și calificarea la Cupa Mondială.

Și, deși oficial nimeni nu comentează subiectul, în culisele FRF se discută tot mai apăsat despre posibilitatea ca Mircea Lucescu să nu poată fi 100% implicat în această perioadă extrem de intensă pentru națională.

Așa că, președintele FRF, Răzvan Burleanu, tatonează deja terenul pentru o eventuală schimbare, iar prima opțiune este Gică Hagi. Conform unor surse citate de GSP.ro, Hagi chiar a spus că își dorește să vină la echipa națională, dar ar alege alt moment, nu acum când suntem cu un pas în afara Cupei Mondiale.

Pentru a-l convinge, Burleanu i-ar fi transmis lui Hagi că indiferent de rezultatul barajului, el va rămâne selecționer pentru a construi echipa pe termen lung. Aflat în Germania în aceste zile, Hagi a cerut timp de gândire.

Hagi, trecut de uitat la prima reprezentativă

În întreaga sa carieră de manager și antrenor, Gică Hagi s-a mai aflat o singură dată în postura de selecționer pe banca României. Este vorba despre scurtul mandat din 2001, atunci când a bifat patru partide oficiale, două din preliminariile pentru Mondialul din 2002 și două la barajul cu Slovenia.

Atunci, România a ratat barajul cu Slovenia, pentru Cupa Mondială (1-2 în tur și 1-1, la București).

De-a lungul carierei, Gică Hagi a mai antrenat pe Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și Steaua.

Ulterior s-a dedicat în totalitate proiectului de suflet de la Ovidiu, unde a făcut Academia care îi poartă numele, antrenând-o pe Viitorul, devenită ulterior Farul, până în vara lui 2025, când a decis să facă un pas în spate și să se retragă.

Cu marinarii au luat și două trofee de campion, în sezoanele 2016-2017 și 2022-2023, la care se adaugă o Cupă a României (2019) și o Supercupă (2020). În străinătate, a reușit să câștige ca antrenor o Cupă a Turciei, în anul 2005, cu Galatasaray.

