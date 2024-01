Tenismena ajunsă în România ca refugiată e în prima ei semifinală de Grand Slam. Dayana Yastremska face senzație la Australian Open și a egalat o bornă veche de aproape 5 decenii

Dayana Yastremska a obținut o calificare istorică în semifinalele Australian Open, miercuri, după o victorie în două seturi cu Linda Noskova.

Dayana Yastremska, în semifinale la Australian Open

Yastremska (93 WTA, 23 de ani) a închis sfertul cu Noskova (50 WTA, 19 ani) după o oră și 20 de minute de joc, scor 6-3 / 6-4, și s-a calificat astfel în prima sa semifinală de Grand Slam.

Până la Australian Open 2024, cel mai bun rezultat al ucrainencei la un turneu major era optimea jucată la Wimbledon în 2019.

Performanța izbutită în acest an la Melbourne este cu atât mai admirabilă, având în vedere că a început turneul din calificări. Este prima tenismenă care reușește această performanță la Australian Open după Christine Dorey în 1978.

Ce declara ucraineanca după ce a venit în România ca refugiată

Dayana Yastremska intra în atenția opiniei publice din România în primăvara anului 2022, când a făcut parte din care ne-au trecut frontiera din cauza războiului dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei.

După izbucnirea ostilităților, Yastremska a ajuns în vama Isaccea, județul Tulcea, după ce a plecat din Odesa cu bacul, amintește .

„După ce am petrecut două nopți într-o parcare subterană, părinții mei au luat decizia să mă trimită pe mine și pe sora mea mai mică în afara Ucrainei, cu orice preț. Mamă, tată, vă iubim foarte mult, aveți grijă de voi. Te iubesc, țara mea! Ucraineni, aveți grijă de viețile voastre”, declara tânăra sportivă.

A stat câteva zile în România, iar apoi a plecat în Franța, la Lyon, acolo unde ea și sora ei locuiesc și în prezent.

„Seara a fost normală, dar dimineaţă ne-am trezit sub bombe. Nu realizam ce se întâmplă. Este tragic. Nu este film şi nici joc video. Am fost şocate. Am părăsit apartamentul pentru a ne ascunde într-o parcare subterană în timp ce bombele continuau să explodeze. Traseul a durat patru ore pentru a ajunge la Dunăre, la frontiera cu România. Ne era frică de bombe şi să nu ne întâlnim cu tancurile ruseşti. Era o lungă coadă de maşini la frontieră şi am luat-o pe jos. Aici ne-am luat rămas bun de la părinţi, pentru că mama a rămas şi ea în cele din urmă. De cealaltă parte a frontierei ne-au aşteptat oameni buni, care ne-au dat să bem şi să mâncăm. Iar la Bucureşti am putut lua avionul spre Lyon”, mai povestea Dayana Yastremska.