Turist șocat de prețurile de la hotelul Simonei Halep. „Nici la Monte Carlo nu e atât!”

are probleme în viața sportivă, deși în viața personală și afaceri totul merge impecabil.

Ea a deschis în urmă cu doi ani un hotel de patru stele în partea de nord a stațiunii Mamaia. Complexul tip boutique Lotus Studios are 20 de camere, iar investiția sportivei s-a ridicat la 1,5 milioane de euro, conform România Tv.

Fiecare apartament are un living, un dormitor, o baie și bucătărie. Cu tot cu balcon, apartamentul are o suprafață de 60 de metri pătrați. Hotelul se află la 500 de metri de plaja Ammos.

Halep mai are o pensiune, Drachenhaus, în Poiana Brașov, care are 24 de camere. Ea a plătit două milioane de euro pentru stabilimentul din Poiană.

Cât costă o noapte la hotelul lui Halep din Mamaia

Condițiile apartamentelor din hotelul din Mamaia sunt foarte bune, deși turiștii nu sunt mulțumiți de prețuri, care sunt foarte mari. Pentru două nopți, în luna iunie 2023, turiștii trebuie să plătească aproximativ 1.500 de lei, adică 750 de lei pe noapte. „Nici la Monte Carlo nu-i atât”, a comentat unul dintre internauți, potrivit Ziare.com.

Apartamentele au design rafinat, iar afacerea tenismenei este administrate de fratele ei, Nicolae.

Ce venituri mai are Halep

Pentru că viitorul ei în sport este incert, ea se axează pe afaceri în această perioadă. Halep are o avere estimată la 47 de milioane de dolari și a devenit asociat majoritar al unor companii de dezvoltare imobiliară din Constanța. Ea a preluat, de curând, 80% din capitalul firmelor de la fratele său, iar el a rămas cu 20% și cu funcția de administrator.

Sportiva a adunat 40,2 milioane de dolari doar din premiile de la turnee din cariera sa și se află pe locul 3 în topul all-time după surorile Serena și Venus Williams. Veniturile sportivei din contractele de publicitate sunt în jur de 4 milioane de dolari pe an, , ele s-au diminuat

ProSport a dezvăluit că Halep a pierdut contractual cu Banca Transilvania, care îi aduce aproximativ 200.000 de euro anual.