A renunțat la stomatologie ca să devină patisier. Povestea sibiencei, care a participat într-un show culinar de pe Netflix

La vârsta de 10 ani, Alina Fîntîneanu și familia ei s-au mutat din Sibiu în Canada. În prezent, Alina se pregătește să înceapă studiile la celebrul institut culinar „Le Cordon Bleu Paris” și își dorește să devină prezentatoare sau jurat într-o emisiune de patiserie, scrie

Sibianca s-a mutat în Canada

„Nu pot să spun că a fost foarte greu. Părinții m-au ajutat, am început cu toți să învățăm limba engleză. La școală când am ajuns, am sărit peste o clasă, nu am făcut clasa a V-a, am intrat direct în clasa a VI-a și aveam cursuri de engleză de șase, șapte ore pe zi. M-am acomodat foarte repede și am avut oportunități pe care nu știu dacă le-aș fi avut în alt loc. Sunt foarte recunoscătoare”, a spus Alina, pentru sursa citată.

După ce a emigrat în Canada la vârsta de 10 ani, Alina a studiat stomatologia la „Oxford College of Arts, Business, and Technology”. A lucrat în acest domeniu timp de 12 ani, iar interesul său pentru acest domeniu a început în adolescență, atunci când ea însăși a purtat un aparat dentar și a experimentat schimbări pozitive în aspectul său. Alina a dorit să ofere aceeași experiență și altora.

„De când eram mică mi-a fost foarte frică de dentist și am avut o groază de carii pentru că nu îmi plăcea să mă periez, dar îmi plăceau dulciurile. Pe la 16 ani am sesizat că mulți dintre dinți îmi veneau încălecați, semănând cu Dracula, toți caninii mi se arătau prin toate direcțiile.

Asta m-a afectat foarte mult psihic, îmi era jenă să zâmbesc. Când mi-au pus aparat dentar ca să îmi îndrepte dinții, mi-a dat așa o încredere în mine și așa bine mă simțeam.

M-am gândit cum aș putea să îi fac pe alții să se simtă tot așa de fericiți și de încrezători în ei înșiși și în zâmbetul lor, în felul cum arată. Și exact din acest motiv am ajuns în stomatologie și mai specific în Ortodonție”, ne-a povestit Alina.

Gătitul o ajuta să se relaxeze în perioadele de stres

De mică, Alina a început să împărtășească pasiunea pentru patiserie cu mama sa și să gătească diferite prăjituri împreună. Pe măsură ce a crescut, a început să experimenteze și să facă singură preparate din ce în ce mai complexe și mai îndrăznețe. Deși la început nu toate îi ieșeau, a observat că gătitul o ajuta să se relaxeze în perioadele de stres, mai ales în timpul studiilor la stomatologie, când avea multe examene de susținut.

Experiența la show-ul culinar i-a schimbat viața: „Doar să fiu aleasă a fost o învingere, pentru că mii de persoane aplică pentru emisiunea aceasta. Să fiu înconjurată de persoane care sunt la fel de pasionate de patiserie ca mine, toți fiind amatori, nimeni nu avea voie să fie profesionist, să aibă niște cursuri care să fie profesionale, toți am învățat ce știam acasă și parcă asta ne-a adus pe toți un pic mai aproape”.

Alina a decis să își dedice timpul și pasiunea pentru patiserie, renunțând după 12 ani la cariera sa în stomatologie. Decizia a fost luată în momentul în care a participat la competiția „The Great Canadian Baking Show”, care a fost difuzată pe Netflix și CBC. Pentru a participa la acest show timp de șase săptămâni, Alina a trebuit să renunțe la job-ul său în stomatologie, relatează