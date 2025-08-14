Caz șocant la o maternitate din Timișoara! O tânără de doar 17 ani s-a stins din viață, la o zi după ce a născut. Fata se prezentase, cu câteva zile în urmă, la Maternitatea Bega, din Timișoara. Aceasta a fost internată în și, de asemenea, consultată cu câteva ore înainte să intre în travaliu.

Odată întrată în travaliu, tânăra mămică a ajuns la Maternitatea Odobescu, din Timișoara. După ce adolescenta a intrat în stop cardio-respirator și nu s-a mai putut face nimic pentru ea.

Avea dureri, însă nu i s-a administrat tratament

Potrivit informațiilor din presa locală, mama fetei a declarat că aceasta ar fi acuzat dureri, atunci când a mers la Bega pentru consultație, însă în afară de a o consulta, medicii nu i-au administrat niciun tratament. Astfel, câteva ore mai târziu a ajuns de urgență la Odobescu, unde a născut.

„Gravida minoră de 17 ani cu sarcină insuficient dispensarizată s-a prezentat în urgență pentru travaliu. Pacienta a fost internată în Maternitatea Bega (le numim așa generic pentru recunoaștere) între 31.07-04.08.2025. În 9 august, la ora 14:00 aproximativ, însoțită de mamă, a mers la Maternitatea Bega, pentru durere, unde a fost consultată. A decis să vină după 2 ore la Maternitatea Odobescu (le numim așa generic pentru recunoaștere) pentru că avea deja contracții intense. Evaluarea imediată a relevat ca tânăra era în travaliu și a fost internată. Mama a semnat consimțământ și a lăsat un număr de contact”, a informat Spitalul Municipal Timișoara, conform

Bebelușul este în stare bună

Deși mama nu a răspuns manevrelor de resuscitare, nou-născutul se află în stare bună, internat pe secția de neonatologie a maternității.

„Imediat după naștere, în timp ce pacienta se afla sub monitorizare la sala de travaliu, din nefericire, în perioada de lehuzie imediată, pacienta a prezentat stop cardio-respirator. S-au practicat toate manevrele de resuscitare, dar din păcate pacienta nu a răspuns la acestea. Pe parcursul resuscitării, a fost implicat și un echipaj SMURD. Manevrele de resuscitare au durat peste 1 oră, dar în ciuda eforturilor cadrelor medicale, nu s-a mai putut face nimic și s-a declarat decesul. Este important de precizat că gravida fost monitorizată permanent de echipa de gardă pe parcursul travaliului și a nașterii, iar colegii obstetricieni și anesteziștii au respectat toate procedurile și protocoalele medicale în vigoare. Nou-născutul se află pe secția de neonatologie în stare bună”, a transmis Spitalul Municipal Timișoara.

Poliția a demarat o anchetă

Oamenii legii au început verificările pentru a stabili, cu exactitate, circumstanțele în care a avut loc evenimentul.

„Având în vedere evenimentul prezentat în mass-media cu privire la decesul unei tinere de 17 ani, după ce a născut, polițiștii au demarat verificările din cursul zilei de 13 august 2025, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale în consecință”, a informat IPJ Timiș, potrivit aceleiași surse.