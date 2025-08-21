Bărbat reținut, după ce a ucis un câine. Ce a transmis poliția

Poliția nu închide ochii la violența asupra . Un bărbat, în vârstă de 56 de ani, a fost reținut, miercuri, după ce a ucis un câine.

Potrivit informațiilor, animalul a intrat în curtea lui și a omorât o pasăre, iar acest lucru l-a înfuriat pe bărbat. Incidentul a avut loc în comuna Izvoarele, din județul

Ce au declarat oamenii legii

„Din primele cercetări, a reieșit faptul că, la data de 20 august a.c., ora 13.00, un bărbat, de 56 de ani, ar fi surprins, în curtea locuinței sale, un exemplar canin, care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie. Ulterior, acesta ar fi ucis exemplarul canin cu un obiect contondent din lemn.

La data de 20 august a.c., pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de uciderea animalelor cu intenție, fără drept, a fost reținut, pentru 24 de ore. Astăzi, 21 august, acesta va fi prezentat unității de parchet competente, cu propuneri procedurale”, se precizează într-un comunicat transmis de IPJ Giurgiu, potrivit