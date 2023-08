Brașovul vrea să devină capitala verde a României / Orașul face progrese majore în privința ecologiei și sustenabilității

Brașovul este un oraș de munte unde s-au întâmplat foarte multe lucruri importante în privința mobilității, ecologiei și a sustenabilității și își propune să devină capitala verde a României și un model de oraș verde pentru Europa, potrivit .

Brașovul vrea să devină capitala verde a României

Încă de la începutul mandatului său, edilul orașului, Allen Coliban, și-a propus, drept obiectiv, ca Brașovul să devină capitala verde a României.

„În perioada 2014-2018, Brașovul a fost pe acea listă de infringement, tocmai pentru poluarea cu microparticule. E foarte important, într-un astfel de demers în care noi candidăm pentru capitală verde, să spunem: da, avem problemele astea, le-am avut, le-am adresat, avem la ora actuală o ameliorare a acestor probleme.

Chiar în ultimul raport al Agenției Europene pentru Mediu suntem în top șapte orașe din România cu privire la calitatea aerului, deci dintr-o listă a rușinii am ajuns să fim pe o listă a orașelor date ca exemplu și asta printr-un set de politici publice și de măsuri aplicate constant în ultimii ani. Deci nu neapărat ne referim la orașele candidate ca fiind orașele care și-au rezolvat absolut toate problemele, ci orașe care sunt capabile să dea un model în felul în care se rezolvă aceste probleme și totodată o constanță în adresarea problemelor”, a spus, în urmă cu o lună primarul Brașovului, Allen Coliban, la emisiunea Planeta Verde de la RFI.

Autobuze electrice, în Brașov

Primarul spune ce măsuri a luat, pentru ca Brașovul să devină un oraș verde:

„Dacă vorbim despre poluatorii industriali, am creat o hartă și o rețea independentă de senzori. Există în Brașov aproape 40 de senzori independenți, distribuiți în toate cartierele Brașovului, astfel încât să înțelegem mai bine contribuția fiecărui factor și ponderea lor. Astfel, într-un cartier care prezenta foarte multe probleme și era aproape tot timpul pe zona roșie a senzorilor cu privire la calitatea aerului, am oprit funcționarea stației de asfalt, am oprit funcționarea unei fabrici de var și rezultatele sunt vizibile în timp real pe hărțile acestor senzori.

Pe de altă parte, nu doar poluatorii industriali erau cauza poluării în Brașov. Traficul este o problemă și era o problemă constantă a ultimilor ani. În zona de trafic, am înverzit parcul transportului public, avem acum cele mai multe autobuze și troleibuze electrice dintre municipiile din România, undeva la 200 (…), avem proiecte finanțate din fonduri nerambursabile, din PNRR, mai așteptăm aproximativ 80 de autobuze electrice. Toate aceste lucruri vin să creeze nu doar o imagine nouă a transportului public, ci și condiții foarte bune pentru călători. Îmi amintesc un citat care spunea că un oraș bogat nu este un oraș în care toată lumea își permite mașini, ci un oraș în care cei care își permit mașini folosesc transportul public”.