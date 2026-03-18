Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului

Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului

Traian Avarvarei
18 mart. 2026, 13:45
Un medic de la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș și-a internat tatăl 799 de zile. Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Și-a ținut tatăl în spital 2 ani, pe banii statului
  2. Ce spune directorul Casei Județene de Asigurări

Un medic de la Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș și-a internat tatăl 799 de zile continuu la secția de neurologie a spitalului, creând un prejudiciu de 50.000 de lei.

Și-a ținut tatăl în spital 2 ani, pe banii statului

Cazul a ieșit la iveală într-un control efectuat de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin. Bărbatul a stat în spital doi ani și 69 de zile fără întrerupere, fiind externat abia luna aceasta. La scurt timp după externare, fiul său, medicul, a intrat în concediu.

Prejudiciul se ridică la circa 50.000 de lei, servicii medicale considerate nejustificate, inclusiv contravaloarea a 12 foi de observație și a hranei aferente, informează Observator News.

Cazul a fost sesizat către Colegiul Medicilor și, spun sursele Observator, ar fi fost notificată și poliția.

Ce spune directorul Casei Județene de Asigurări

„Echipa noastră s-a autosesizat. Am sesizat și Colegiul Medicilor. Nota de relații semnată de către managerul unității sanitare a arătat că, pe o secție a spitalului, a fost internat un pacient în regim de spitalizare continuă pe o perioadă de 799 de zile!

Lucrurile nu pot rămâne așa. Mai mult, în documentele analizate s-a constatat relația de rudenie între pacient și medicul curant. Mai precis, pacientul este tatăl medicului”, a declarat Ionuț Mihai Popovici, directorul general al CAS Caraș-Severin.

