B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile

Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile

Elena Boruz
02 sept. 2025, 18:51
Caz șocant! Un tânăr de 25 de ani a violat o minoră, după ce a șantajat-o cu poze în ipostaze intime. Ce au declarat autoritățile
Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Caz șocant în Dolj! Un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Vela, județul Dolj, este acuzat că ar fi șantajat o minoră de 15 ani să întrețină relații intime cu el. Pentru că, inițial fata nu a dorit, bărbatul a forțat-o să se dezbrace și i-a făcut o fotografie în care minora apărea în ipostaze indecente. Ulterior, a amenințat-o cu fotografia respectivă, iar adolescenta a cedat.

Părinții fetei au aflat abia după două săptămâni, când copila și-a luat inima în dinți și le-a mărturisit prin ce a trecut. Adulții au mers împreună cu fata la poliție pentru a depune plângere penală împotriva individului.

Cuprins:

  • Vecină: „Păcat și de ea, dar și de băiatul acela”
  • Ce au declarat autoritățile

Vecină: „Păcat și de ea, dar și de băiatul acela”

Incidentul a șocat comunitatea, deoarece tânărul agresor era perceput ca fiind un băiat cumsecade. Chiar dacă victima este copila abuzată, vecinii își arată părerea de rău și față de ceea ce se va întâmpla cu abuzatorul.

„Nouă ni s-a părut băiatul ca lumea. Noi nu l-am văzut niciodată ziua pe aici. Foarte rău ce s-a întâmplat. Păcat și de ea, dar păcat și de băiatul ăla”, a spus o vecină pentru știrile pro tv.

Tatăl victimei a mărturisit pentru aceeași sursă că băiatul ar fi fost obsedat de fiica lui. Acesta este dezamăgit și nu îi vine să creadă ce a făcut tânărul, care este din aceeași localitate cu ei.

„Era obsedat după ea. Fata spune că a forțat-o, că a ieșit cu el, că aia, dar când a dezbrăcat-o să îi facă poză însemna că a forțat-o și fata nu a vrut să stea. Îl credeam băiat ca lumea”, a precizat tatăl minorei.

Ce au declarat autoritățile

Conform informațiilor, tânărul riscă închisoare până la 10 ani. Oamenii legii au efectuat percheziții domiciliare, iar în urma probatoriului administrat, acesta a fost reținut.

 „În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de viol săvârşit asupra unui minor și introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj”, a declarat Andreea Mateescu, purtător de cuvânt IPJ Dolj.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Eveniment
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
Eveniment
A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
Eveniment
Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Eveniment
Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
Eveniment
Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Eveniment
Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Eveniment
Fișa de sinteză devine obligatorie înainte de orice contract de telefonie, internet sau televiziune. ANCOM explică ce informații trebuie să conțină documentul
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”
Eveniment
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală din cauza „celui mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani”
Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului
Eveniment
Livratorul străin, agresat de tânărul din Capitală: „Dacă sunt bine, mă întorc la muncă. Dacă nu muncesc, cine-mi dă bani să-mi întrețin familia?”. Primele mărturii ale tânărului
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Eveniment
Parlamentul European discută despre siguranța aprovizionării cu medicamente. Ce a declarat europarlamentarul Dan Nica
Ultima oră
20:19 - Ema Oprișan, fosta concurentă de la „Insula Iubirii”, mesaj pentru concurenta Bianca Dan. Ce i-a transmis bruneta
20:13 - ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
20:05 - Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
19:46 - A fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou. Ce au anunțat reprezentanții Metrorex
19:42 - Un jandarm și o femeie din Tulcea au dat dovadă de integritate. Un bărbat și-a recuperat 7.500 de lei uitați la un bancomat
19:34 - Andreea Bălan, dezvăluiri cutremurătoare despre stopul cardiac suferit și fosta relație cu Tiberiu Argint: „A fost cel mai rău dintre toți”
19:26 - Care sunt cele trei legume ce te pot ajuta să iei în greutate. Ce spun specialiștii
19:22 - Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
18:57 - Tânărul care a atacat un livrator asiatic în București susține că a fost „manipulat”. Ce a spus mama lui, ajunsă și ea la Parchet
18:50 - Ministerul Justiției cheamă sistemul judiciar la dialog. Se caută soluții pentru eficientizarea instanțelor și reducerea duratei proceselor