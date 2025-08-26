Fostul candidat la alegerile prezidențiale Sebastian Popescu e bănuit că a încercat pe internet un minor de 15 ani pentru a întreține cu el relații sexuale. Popescu a recunoscut la Poliție că a avut o discuție cu băiatul și a dat de înțeles că regretă fapta.

Cuprins

Cum a ajuns Sebastian Popescu să fie acuzat de racolare de minori

Ce le-a spus Sebastian Popescu polițiștilor

Sebastian Popescu l-a abordat pe băiat pe Instagram și i-ar fi propus să întrețină relații sexuale. Politicianul știa câți ani are adolescentul, pentru că îl întrebase. Chiar și așa, i-ar fi trimis acestuia inclusiv o fotografie obscenă.

Băiatul l-a căutat apoi pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul de Berceni”, și i-a povestit ce s-a întâmplat. Constandachi l-a contactat apoi pe Sebastian Popescu și a aranjat cu el o întâlnire, sub pretextul că vrea să-i ia un interviu. Când s-au văzut, „Justițiarul de Berceni” a chemat Poliția.

„Un băiat de 15 ani din Ialomița m-a contactat cu privire la faptul că Sebastian Popescu a început să îi dea mesaje pe Instagram, mesaje unde îi făcea propuneri sexuale. Unde i-a trimis materiale pornografice și unde îi cerea să se întâlnească cu acesta. Așa, că am verificat, într-adevăr era contul lui. Era activ din 2019”, a susținut activistul, potrivit

Sebastian Popescu a fost audiat de polițiștii de la Biroul de Agresiuni Sexuale. El a recunoscut că a discutat cu minorul și a dat de înțeles că regretă.

Politicianul, fost medic veterinar, a fost lăsat în libertate, dar polițiștii au deschis dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale.