B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale

Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale

Traian Avarvarei
26 aug. 2025, 12:23
Fostul candidat la prezidențiale Sebastian Popescu a recunoscut că a discutat cu minorul de 15 ani. Politicianul i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale
Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Sebastian Popescu / Facebook

Fostul candidat la alegerile prezidențiale Sebastian Popescu e bănuit că a încercat să racoleze pe internet un minor de 15 ani pentru a întreține cu el relații sexuale. Popescu a recunoscut la Poliție că a avut o discuție cu băiatul și a dat de înțeles că regretă fapta.

Cuprins

  • Cum a ajuns Sebastian Popescu să fie acuzat de racolare de minori
  • Ce le-a spus Sebastian Popescu polițiștilor

Cum a ajuns Sebastian Popescu să fie acuzat de racolare de minori

Sebastian Popescu l-a abordat pe băiat pe Instagram și i-ar fi propus să întrețină relații sexuale. Politicianul știa câți ani are adolescentul, pentru că îl întrebase. Chiar și așa, i-ar fi trimis acestuia inclusiv o fotografie obscenă.

Băiatul l-a căutat apoi pe activistul Alexandru Constandachi, supranumit „Justițiarul de Berceni”, și i-a povestit ce s-a întâmplat. Constandachi l-a contactat apoi pe Sebastian Popescu și a aranjat cu el o întâlnire, sub pretextul că vrea să-i ia un interviu. Când s-au văzut, „Justițiarul de Berceni” a chemat Poliția.

„Un băiat de 15 ani din Ialomița m-a contactat cu privire la faptul că Sebastian Popescu a început să îi dea mesaje pe Instagram, mesaje unde îi făcea propuneri sexuale. Unde i-a trimis materiale pornografice și unde îi cerea să se întâlnească cu acesta. Așa, că am verificat, într-adevăr era contul lui. Era activ din 2019”, a susținut activistul, potrivit Știrilor Pro TV.

Ce le-a spus Sebastian Popescu polițiștilor

Sebastian Popescu a fost audiat de polițiștii de la Biroul de Agresiuni Sexuale. El a recunoscut că a discutat cu minorul și a dat de înțeles că regretă.

Politicianul, fost medic veterinar, a fost lăsat în libertate, dar polițiștii au deschis dosar penal pentru corupere sexuală a minorilor și racolarea unui minor în scopuri sexuale.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Politică
Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Politică
Pachetul 2 fiscal nici acum nu e gata. Au fost făcute câteva modificări, iar unele măsuri ar putea fi scoase cu totul. Nouă ședință în coaliție, de la ora 17.00
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
Politică
Ionuț Moșteanu, întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei: „Firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Politică
(VIDEO) Nicușor Dan, în cadrul RADR: „Continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova rămân o prioritate”/„Avem nevoie de o strategie pe care nu o avem”
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Politică
Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Politică
Daniel David, despre bursele studenților: „Nu avem banii pentru a acoperi bursele”
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Politică
Ministrul Educației, despre salariile pe care le vor avea profesorii: „Per ansamblu, vor scădea”
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Politică
Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Politică
Când își va asuma Guvernul condus de Ilie Bolojan răspunderea pentru pachetul 2 al austerității / Ciprian Ciucu: „Mai sunt discuții în coaliție”
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Politică
Cătălin Drulă, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Vor fi făcute în această toamnă” / „Nu este PSD într-o poziție nici să amenințe, nici să rupă coaliția” (VIDEO)
Ultima oră
13:59 - Andrei Bănuță a ajuns cu capul spart! Ce a postat artistul pe rețelele de socializare
13:43 - Proteste în Justiție față de reforma pensiilor magistraților – activitate suspendată în instanțe. Radu Marinescu spune că Ministerul Justiției n-a fost informat oficial. Mesajul său către magistrați și populație (VIDEO)
13:33 - Femeie de 78 de ani, înjunghiată de soț. Bărbatul, furios după ce soția i-a reproșat că este beat mereu
13:28 - Secretul unui ten luminos: cuișoarele, noul aliat natural. Ce beneficii oferă
13:24 - Turiștii români în Grecia sunt supărați că-s prea mulți turiști români în Grecia: „Colcăie”
13:09 - Mona Segall: „Nu a fost așa de ușor”. Cum au fost aleși cei patru jurați de la „Chefi la cuțite”
12:58 - Simona Trașcă, declarații INCENDIARE: „Eu sunt adevăratul Jaguar că eu am plecat cu burta plină de la tine din prima zi în care te-am cunoscut”. Ce a mai spus iubitul blondinei
12:51 - Victor Ponta, dezvăluiri despre divorțul de Daciana Sârbu: „Dacă trebuie să găsiți vinovatul, eu sunt 100%”. Ce spune despre noua iubită
12:35 - Doi polițiști au fost împușcați mortal, în Australia. Apelul autorităților
12:24 - Solistă de muzică populară, hărțuită de un medic psihiatru: „Este un psihopat”. Despre cine este vorba