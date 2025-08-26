Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile

Caz teribil, în ! O minoră, în vârstă de 13 ani, a fost găsită într-un apartament de pe strada Oștirii, din localitate. Incidentul îngrozitor a fost descoperit marți dimineață, chiar de mama fetei, care a alertat autoritățile.

Potrivit informațiilor din presa locală, la fața locului s-au deplasat, atât echipajele de poliție, cât și echipajele medicale. Din păcate, sesizarea făcută de mama adolescentei s-a confirmat.

Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

„În această dimineață, prin apel 112, o femeie a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că pe strada Oștirii, din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că aspectele sesizate se confirmă. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Sibiu, conform

Din păcate, medicii ajunși la fața locului, nu au putut decât să constate decesul victimei, deoarece nu mai prezenta semne vitale.

„Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, pentru a acorda asistență medicală unei minore de 13 ani, posibil spânzurate. La fața locului, din nefericire, fetița nu prezenta semne vitale, medicul fiind nevoit să declare decesul acesteia”, a transmis ISU Sibiu.