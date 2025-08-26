B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile

Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile

Elena Boruz
26 aug. 2025, 10:18
Caz teribil! O copilă de doar 13 ani a fost găsită spânzurată, în apartament. Ce au transmis autoritățile
Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Caz teribil, în Sibiu! O minoră, în vârstă de 13 ani, a fost găsită spânzurată într-un apartament de pe strada Oștirii, din localitate. Incidentul îngrozitor a fost descoperit marți dimineață, chiar de mama fetei, care a alertat autoritățile.

Potrivit informațiilor din presa locală, la fața locului s-au deplasat, atât echipajele de poliție, cât și echipajele medicale. Din păcate, sesizarea făcută de mama adolescentei s-a confirmat.

Cuprins:

  • Ce a transmis IPJ Sibiu
  • Ce au spus reprezentanții ISU

Ce a transmis IPJ Sibiu

Oamenii legii continuă cercetările pentru stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

„În această dimineață, prin apel 112, o femeie a sesizat I.P.J. Sibiu cu privire la faptul că pe strada Oștirii, din municipiul Sibiu, și-a găsit fiica de 13 ani, spânzurată în locuință. La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, stabilindu-se că aspectele sesizate se confirmă. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Sibiu, conform Sibiu Independent.

Ce au spus reprezentanții ISU

Din păcate, medicii ajunși la fața locului, nu au putut decât să constate decesul victimei, deoarece nu mai prezenta semne vitale.

Un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, pentru a acorda asistență medicală unei minore de 13 ani, posibil spânzurate. La fața locului, din nefericire, fetița nu prezenta semne vitale, medicul fiind nevoit să declare decesul acesteia”, a transmis ISU Sibiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
Eveniment
Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
Eveniment
Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
Eveniment
Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
Eveniment
A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august / Unde a nins în România (FOTO)
Eveniment
Cluj-Napoca a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria măsurătorilor pentru luna august / Unde a nins în România (FOTO)
Tone de gunoaie aruncate la poalele Munților Apuseni. Localnicii: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”. Ce spun autoritățile
Eveniment
Tone de gunoaie aruncate la poalele Munților Apuseni. Localnicii: „Mai aruncăm și la apă, și la vale”. Ce spun autoritățile
Ambulanță care transporta un bebeluș, lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat
Eveniment
Ambulanță care transporta un bebeluș, lovită de o mașină. Ce s-a întâmplat
Viața în natură: cum te ferești de înțepăturile de albină? Greșeli de evitat
Eveniment
Viața în natură: cum te ferești de înțepăturile de albină? Greșeli de evitat
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Eveniment
Ce este fenomenul meteo La Niña care lovește România în această toamnă
Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet
Eveniment
Tot mai mulți români aleg să călătorească la business class. Cât costă un astfel de bilet
Ultima oră
10:28 - Vremea în septembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm
10:27 - Năsui critică dur o măsură a Guvernului Bolojan: „Nu e chiar criză pentru toți. Pentru șmecheri continuă să vină banii de la stat bine mersi”
10:05 - Irina Nicolae, fostă membră A.S.I.A, despre cum se menține în formă: „Nu am o rutină complicată, cred că e aceeași de când mă știu”. Cu ce se ocupă acum
09:57 - Monica Pop, a șaptea oară pe masa de operație: Te trăsnește în cap când auzi că ai cancer, dar faci tot ce poți ca să trăiești
09:56 - Mesajul transmis de Mihaela Rădulescu, după ce au ieșit la iveală date despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce a postat vedeta
09:34 - Incendiu la o pensiune din Sovata. Șapte persoane au fost evacuate
09:28 - Gafă de proporții la Insula Iubirii! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram (FOTO)
09:26 - Incendiu puternic în Hamburg. A provocat explozii în lanț
09:13 - A intrat în stația de tramvai cu…mașina. Cum s-a produs incidentul din sectorul 5 al Capitalei
08:57 - Stare de urgență sanitară în Botswana. Pacienții rămân fără medicamente esențiale