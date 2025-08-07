B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?

Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?

B1.ro
07 aug. 2025, 18:02
Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?
Foto simbol: Facebook / SMURD

Eveniment dramatic în Sibiu. Doi cetățeni străini, un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani, au ajuns în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat la ieșirea dintr-o piscină gonflabilă. La fața locului au ajuns echipaje de salvare, care au început manevrele de resuscitare în cazul ambelor victime.

Cuprins:

  1. Unde a avut loc incidentul
  2. În ce stare au fost găsite victimele de către echipele de salvatori

Unde a avut loc incidentul

Incidentul s-a petrecut joi, în curtea unei locuințe din Cârța.

Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu, citat de Observator News.

În ce stare au fost găsite victimele de către echipele de salvatori

La fața locului au ajuns două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. În plus, echipele de salvatori care au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat și unui copil, ambii aflați în stop cardio-respirator, au solicitat intervenția a două elicoptere SMURD. Aeronavele vor sosi de la Braşov şi Târgu Mureş.

„Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Externe
Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
Eveniment
Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
Eveniment
Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Eveniment
„Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
Eveniment
Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
Eveniment
Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Externe
Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
Cât a costat, în total, înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de funeralii. Detalii neștiute despre pachetele împărțite după slujbă
Eveniment
Cât a costat, în total, înmormântarea lui Ion Iliescu și cine s-a ocupat de funeralii. Detalii neștiute despre pachetele împărțite după slujbă
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Externe
Jennifer Lopez vrea să-și transforme vila de 21 de milioane într-un refugiu de lux. De ce a luat artista această decizie
Momente de groază în Constanța. Un șarpe de peste un metru lungime, surprins într-o gospodărie
Eveniment
Momente de groază în Constanța. Un șarpe de peste un metru lungime, surprins într-o gospodărie
Ultima oră
19:33 - Trump cere demisia CEO-ului Intel, invocând legături cu China
19:32 - Replica lui Rogobete, după ce șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca l-a amenințat cu judecata: „Nu pot ascunde nepăsarea cuiva, doar pentru că pătez o închipuită și poate exagerată stimă de sine pe care dl doctor o are” (VIDEO)
19:18 - Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
19:08 - Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
19:06 - Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
18:52 - Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
18:49 - România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
18:44 - „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
18:37 - Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
18:35 - Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?