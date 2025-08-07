Eveniment dramatic în Sibiu. Doi cetățeni străini, un bărbat de 43 de ani și un copil de 9 ani, au ajuns în stop cardio-respirator după ce s-ar fi electrocutat la ieșirea dintr-o piscină gonflabilă. La fața locului au ajuns echipaje de salvare, care au început manevrele de resuscitare în cazul ambelor victime.

Cuprins:

Unde a avut loc incidentul În ce stare au fost găsite victimele de către echipele de salvatori

Unde a avut loc incidentul

Incidentul s-a petrecut joi, în curtea unei locuințe din Cârța.

„Astăzi, prin apel 112, poliţiştii din cadrul IPJ Sibiu au fost sesizaţi despre faptul că în localitatea Cârţa, două persoane, un adult şi un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 43 de ani şi un minor de 9 ani, cetăţeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat”, a transmis IPJ Sibiu, citat de .

În ce stare au fost găsite victimele de către echipele de salvatori

La fața locului au ajuns două echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, o autospecială de primă intervenţie şi una de stingere, precum şi două ambulanţe SAJ. În plus, echipele de salvatori care au intervenit pentru a acorda ajutor unui bărbat și unui copil, ambii aflați în stop cardio-respirator, au solicitat intervenția a două SMURD. Aeronavele vor sosi de la şi Târgu Mureş.

„Din primele informaţii bărbatul în vârstă de aproximativ 40 de ani şi minorul în vârstă de aproximativ 9 ani s-au electrocutat la ieşirea dintr-o piscină gonflabilă. În aceste momente ambele victime sunt în curs de resuscitare. Echipajele medicale depun eforturi pentru a le salva viaţa”, a transmis ISU Sibiu.