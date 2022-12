David Popovici, declarat „Înotătorul Anului” de revista americană Swimming World

Dacă în general, la sfârșitul de an există opinii diferite în ceea ce privește titlul de „Sportivul Anului”, de această dată în România nu există nici un dubiu: David Popovici.

Rezultatele lui David Popovici au fost atât de reușite, încât acesta a fost plasat printre cei mai buni sportivi ai lumii în acest an, nu doar ai țării.

Popovici, răsplătit de americani

Revista americană „Swimming World” i-a oferit lui Popovici răsplata pentru performanțele sale din acest an. Prestigioasa publicație, un fel de „France Football“ în materie de natație, l-a desemnat pe românul David Popovici drept „Înotătorul Anului“, alături de Ariarne Titmus (22 de ani, Australia).

Popovici s-a întors, azi noapte, în țară, după ce României la Mondialele de bazin scurt (25 de metri) din Australia. Aici, David s-a dus cu obiectivul declarat de a învăța, fiind conștient că probele desfășurate în bazin scurt reprezintă „altă mâncare de pește“, comparativ cu bazinul olimpic.

Chiar și așa, Popovici a reușit să câștige medalia de argint, în proba de 200 de metri liber, în timp ce în proba sa preferată, 100 de metri liber, a încheiat pe 4, dar a stabilit un record mondial la juniori.

„Am ajuns după un drum foarte lung. Suntem foarte obosiţi cu toţii, abia aşteptăm să dormim, dacă reuşim să dormim. A fost un concurs pentru care ne-am pregătit foarte puţin, am avut foarte puţină pregătire în bazin de 25 de metri, care e foarte diferit pentru cunoscători. Pentru cei care nu ştiu, vă spun eu acum şi o să vă confirme toată lumea”, a declarat înotătorul român, scrie .

„A fost un concurs la care am plecat cu foarte puţine aşteptări, tocmai pentru că încercam să fiu conştient că sunt foarte bun în bazin lung, nu în bazin scurt. Mi-am întrecut cu foarte mult aşteptările. Nu mă aşteptam să mai bat încă un record mondial de juniori. E un început foarte bun pentru înotul în 25 de metri. Mă gândesc să mai continui în bazin scurt. Deşi mi-am dovedit că sunt mult mai bun decât credeam, tot nu-mi place! Dar, dacă am reuşit să fac atât de multe cu actualul meu nivel de pregătire, sunt foarte curios ce o să se întâmple la anul, în Europenele de bazin scurt, care o să se ţină la noi la Otopeni… O să ne pregătim serios! Se va vedea diferenţa. E plăcut că am reuşit să mă surprind”, a adăugat acesta.

Performanțele sportive a lui David Popovici în acest an

Mondialele de la Budapesta:

Aur la 100 de metri liber

Aur la 200 de metri liber

Europenele de juniori de la Otopeni:

Aur la 50 de metri liber

Aur la 100 de metri liber

Aur la 200 de metri liber

4×100 de metri liber masculin

Argint la ştafetă 4×100 de metri mixt

Europenele de seniori de la Roma:

Aur la 100 de metri liber

Aur la 200 de metri liber

Mondialele de juniori de la Lima:

Aur la ştafetă 4×100 de metri liber masculin

Aur la 200 de metri liber

Argint la ștafetă mixtă 4×100 metri liber

Aur la 100 de metri liber

Mondialele de bazin scurt de la Melbourne: