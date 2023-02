Ikea a propus la Timișoara salarii de aproximativ 2000 de lei / Un internaut a sesizat diferența imensă dintre salariile la Ikea din România, în comparație cu cele din Spania

Ikea se află în plin scandal la Timișoara, după ce a oferit salarii de aproximativ 2000 lei, plus bonuri de masă, pentru cel de-al treilea magazin pe care se pregătește să îl deschidă.

Magazinul ar fi trebuit să fie deja deschis, însă nu s-au găsit 250 de angajați în schimbul acestor salarii, considerate extrem de mici.

Salariile Ikea din România vs. salariile Ikea din Spania

Un internaut a analizat situația de la Ikea din Spania și România, salariile, prețurile produselor și profitul, crezând că în țara noastră marfa nu costă atât și nici profitul nu e pe măsură. Concluzia acestuia a fost că numai salariile sunt mai mici, în rest Ikea are în Spania și România aceleași prețuri la produse și chiar un profit mai mare.

„M-am uitat cât câștigă angajații Ikea din Spania. Am găsit așa: casier/ă (1614 euro), angajat depozit (1248 euro), lucrător comercial (1241 euro), angajat curățenie (1200 euro)…

Am căutat și prețurile produselor similare de acolo și de aici. Am zis să am de toate: pat, canapea, covor, dulap,…

Tigerfrink – depozitare – 15 euro ES = 74 lei (80 lei RO)

Brimnes – dulap – 152 euro ES = 750 lei (800 lei RO)

Stoense – covor – 129 euro ES = 635 lei (700 lei RO)

Ektorp – canapea – 399 euro ES = 1970 lei (2000 lei RO)

Malm – pat 140/200 – 199 euro ES = 979 lei (1029 lei RO)

Deci de ce nu „își permite” Ikea să dea salarii mai mari în RO? Mai mari decât jumătate sau o treime din cât plătesc în Spania, zic…

Hai că pun și profitul, na: