Localitatea din România cu cel mai lung nume: 26 de litere

Din datele oficiale, din punct de vedere administrativ, România are 263 de orașe și 2.685 de comune, care adună nu mai puțin de 13.285 de sate. Fiecare dintre aceste locuri are farmecul său și călătorind, chiar și cu ajutorul Google Streets, am găsi cel puțin un lucru interesant despre fiecare dintre aceste așezări.

Dintre toate aceste locuri, unul se remarcă imediat ce îi citim numele, chit că nu este deloc vorba despre un singur cuvânt, neobișnuit de lung, ori despre un nume ce sună bizar sau ieșit din tipare.

Care este localitatea cu cel mai lung nume din România

Este vorba despre o localitate din județul Brașov, iar numele care a adus atât de multă faimă acestui loc este „Stațiunea Climaterică Sâmbăta”! După cum îi spune și numele, localitatea e vorba de o stațiune în care turiștii care o vizitează găsesc un exces de aerosoli, care le oferă un plus de energie.

De asemenea, localitatea are o lungă și bogată istorie. În zonă se găsește și Mănăstirea Brâncoveanu Sâmbăta de Sus, un obiectiv turistic extrem de popular, construit în anul 1866, evident în stil brâncovenesc.

Un alt aspect interesant referitor la toponia localităților este faptul că există unele nume care se repetă chiar de zeci de ori, un exemplu în acest sens fiind ”Satu Nou”, care poate fi găsit pe harta României de nu mai puțin de 42 de ori!