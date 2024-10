O casă din Mehedinți a fost distrusă de flăcări: „Nu mai aveai ce să stingi. A luat foc acoperişul direct”

O casă din județul a fost făcută scrum de flăcări uriașe, după ce proprietarul a lăsat mai multe lumânări aprinse nesupravegheate. Focul s-a extins la cablurile electrice, iar o stradă întreagă a rămas în beznă.

Cum s-a produs incendiul

Incendiul a izbucnit la puțin timp după lăsarea întunericului, când proprietarul locunței din comuna Izvoru Bârzii a aprins câteva lumânări și a ieșit la fântână să scoată niște apă. În câteva clipe, mai multe materiale plastice din casă au luat foc, iar întreaga locuință a fost înghițită de flăcări, conform

„Am auzit o pocnitură din casă. Am ieşit afară. Am mai stat puţin, pentru că la început am crezut că e o petardă, ceva. S-a mai auzit o dată o pocnitură şi atunci am văzut cum ieşea flacăra”, povesteşte o vecină.

„Am ieşit afară. Am văzut flăcări şi am sărit cu toţii să vedem despre ce e vorba. Au fost flăcări mari, mari”, spune o altă vecină.

Casa a fost distrusă în totalitate

Vecinii bărbatului au încercat să stingă ei până la sosirea pompierilor. „Deja flăcările se extinseseră. Fratele căra cu găleata apa, încerca să le stingă de zor. După aceea, noi când am văzut, am strigat la vecinul. Am tras furtunele din noastre din curte, să-i ajutăm. Vă daţi seama, că stăm puţin mai în sus de ei. Dacă veneau flăcările pe noi, se întâmpla şi la noi la fel​”, povesteşte vecina.

„Nu mai aveai ce să stingi, doamnă! Nu aveai cum! Păi a luat foc acoperişul direct”, spune fratele proprietarului. Flăcările au ajuns și la cablurile electrice, iar o stradă întreagă a rămas în benză. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Un incident asemănător s-a petrecut în Caransebeş, acolo unde podul unei case, cât şi acoperişul unei locuinţe din vecinătate, au fost distruse de foc. Proprietara imobilului în care a izbucnit incendiul, o bătrână de 80 de ani, a ajuns la spital, după ce a suferit un atac de panică.