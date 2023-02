Povestea unei florărese din Băcău, care s-a mutat în Roma și a pus pe picioare o afacere de succes

Mirela Mentel din Bacău a locuit în Roma timp de 25 de ani, unde a fondat propria florărie. Afacerista a câștigat, recent, premiul „Wedding Award 2023” în categoria „Decorații florale”. Aceasta este una dintre cele mai prestigioase premii pentru calitatea serviciilor oferite, notează

Băcăuanca, laureata premiului „Wedding Award 2023”

„Este un premiu care ne-a luat prin surprindere și ne-a bucurat. Portalul respectiv nu este doar în Italia, e un site internațional. O dată pe an, ei fac clasamentul general, iar în 2023 putem spune că munca noastră a fost încununată!

Am obținut maxim de punctaj de la toți clienții, cinci stele! Magazinul nostru, Eden Fiori, și-a început activitatea în 2005, au trecut deja 18 ani, deci putem spune că e ca un cadou de majorat”, spune Mirela Mentel, într-un interviu pentru sursa citată.

Povestea ei de succes începe acum 18 ani, odată cu câștigarea unui proiect de finanțare destinat străinilor care vor să-și deschidă o firmă la Roma.

„Nu am început de la zero, ci mai jos de zero! Nu știam nimic despre flori, a fost o probă de curaj! Ideea ne-a venit, mie și soțului, din dorința de a schimba ceva în viața noastră, de a ieși din rutină. Era un moment în care ceea ce făceam nu ne mai aducea satisfacții. Am pornit pe o stradă total necunoscută mie, la acel moment”, a spus Mirela.

Primii ani au fost cei mai complicați

Primii ani au fost cei mai grei, până a reușit să-și formeze clientela. La început, băcăuanca recunoaște că nu știa nici numele în italiană al fiecărei flori sau fiecărei plante. Chiar dacă cumpăra reviste și studia diferite aranjamente, unele tehnici rămâneau „secrete”, existau „goluri care trebuiau umplute”.

De aceea, Mirela și soțul ei, Cristi, s-au înscris la cursuri de perfecționare recunoscute. A fost o investiție necesară, care le-a dat posibilitatea să aibă o bază temeinică în meserie.

„Am terminat mai întâi cursul bază de florist european, atât eu, cât și soțul, Cristi. Apoi am făcut alte cursuri tematice: buchete în trend, Wedding, iar acum am început cursul avansat cu un adevărat guru în domeniul nostru, Gregor Lersch!”, a mai spus băcăuanca.

Florăria româncei a cucerit inima italienilor

Odată cu trecerea anilor, magazinul Eden Fiori a devenit un punct de reper în cartier, o garanție a calității, dar și a căldurii cu care cuplul de români își tratează fiecare client.

„Avem clienții noștri fideli, care vin la fiecare sărbătoare, zi de naștere, de Sfântul Valentin, de Ziua Mamei sau de Ziua Femeii. Practic, am crescut odată cu clienții noștri. Mulți tineri, care ne cunoșteau de mici, acum au ajuns la vârsta căsătoriei, vin la noi cu încredere, pentru a le pregăti nunta!”