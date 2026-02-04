Răscoala de la Flămânzi. Varianta 2026. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale

B1 Inregistrari!
Adrian A
04 feb. 2026, 11:28
Cuprins
  1. Răscoala fiscală de la Flămânzi
  2. Cum rezolvă autoritățile situația

Localnicii din Flămânzi, acolo unde a început răscoala de la 1907 s-au răzvrătit din nou. Acum, pe parte economică. Oamenii refuză să plătească dările la stat din cauza măsurilor de austeritate.

Răscoala fiscală de la Flămânzi

În orașul Flămânzi, oamenii s-au răzvrătit din nou. De această dată împotriva arendașilor de la București care au dictat majorarea birurilor de la stat. Localnicii sunt deciși să nu plătească taxele și impozitele locale.

Supărați de creșterea prețurilor dar mai ales a taxelor și impozitelor locale, oamenii au spus „pas” plății birurilor la stat. Aceștia spun că se vor răzbuna neplătind sau amânând cât mai mult posibil plata taxelor și impozitelor locale.

„Sunt mari impozitele. Mă duc și eu să văd ce am acolo. Nu prea plătește lumea. Taxele sunt mari, nu sunt bani, toate scumpe. Oamenii se răzbună. Îi o răzbunare mare nu așa!”

„Medicamentele sunt scumpe, toate sunt scumpe. Mâncarea este scumpă. Se răzbună pe domnul Bolojan că el o crescut taxele.”

„Nu vedeți ce viață scumpă. Este incredibil. Sunt foarte mari și impozitele. Nu le plătește lumea că nu au bani.”, spun localinicii din Flămânzi.

Cum rezolvă autoritățile situația

Reprezentanții Primăriei arată că dacă localnicii o țin tot așa și fie nu plătesc anul acesta, fie întârzie plata până la finele anului, situația se va agrava, iar „răscoala fiscală” de la Flămânzi se va întoarce tot împotriva localnicilor.

„La momentul ăsta încasările, printr-o comparație, sunt sub nivelul celor de anul trecut. Acuma explicații pot fi multe, unele obiective, altele legate și de tendința generală de răzvrătire fiscală. Cert este că nicio localitate, poate doar în afara celor foarte bogate, nu poate supraviețui fără încasarea taxelor și impozitelor.

La finalul lunii furnizorul de energie electrică trimite facturile. Dacă le achităm funcționează serviciul, dacă nu le achităm, furnizorul nu discută. Și aici vorbim inclusiv de iluminat public dar și alte instituții.

La finalul lunii vine factura de la transportul public. Acolo avem multe subvenții date pentru elevi și pensionari. Dar operatorul trebuie plătit.

La fel, astăzi operatorul venea cu facturi. Le achităm, supraviețuim, dacă nu le achităm este o altă discuție. Avem copiii la centrul de zi, sunt cheltuieli acolo cu masă caldă, căldură. Nu mai spun de drumuri. Perioada cu gheață ne-a zăpăcit efectiv.

Adică multe cheltuieli, fiindcă am avut și două combateri de gheață pe zi. Oamenii vor să circule civilizat. Avem undeva la 50 de kilometri de asfalt, dar și asfaltul trebuie întreținut, plus încă 50 de kilometri de drumuri pietruit. De unde să luăm bani? Asta-i întrebarea.”, spune viceprimarul Ioan Guraliuc, citat de adevarul.ro.

