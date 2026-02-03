B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » UDMR cere reducerea taxelor și impozitelor locale. Revoltele din Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc pun în pericol voturile pentru Viktor Orban

Adrian Teampău
03 feb. 2026, 18:23
Premierul Ungariei, Viktor Orban, și liderul UDMR, Kelemen Hunor. Sursa foto: Inquam Photos / Raul Stef
Cuprins
  1. UDMR și-a schimbat poziția față de taxele și impozitele locale
  2. Partidul lui Kelemen Hunor vrea bani petru pensionari
  3. Cererea pusă în contextul alegerilor din Ungaria

UDMR cere reducerea taxelor și impozitelor locale, a căror majorare a susținut-o până de curând. Schimbarea de poziție vine în contextul revoltelor populare din comunitățile maghiare din Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc.

UDMR și-a schimbat poziția față de taxele și impozitele locale

Este cunoscut că partidul lui Kelemen Hunor îl susține pe Viktor Orban la alegerile parlamentare din Ungaria. De altfel, FIDESZ se bazează pe voturile maghiarilor din Transilvania, în condițiile în care este foarte contestat în Ungaria. Astfel, nu-și permite să supere alegătorii, cu doar trei luni înainte de alegeri, în condițiile în care UDMR face parte din guvern.

Partidul lui Kelemen Hunor a anunțat marți, pe rețelele sociale, că va cere guvernului să revizuiască taxele locale. Politicienii maghiari au invocat furia și dezamăgirea oamenilor. Anunțul survine în contextul protestelor masive care au avut loc în orașe precum Sfântu Gheorghe și Miercurea Ciuc, conduse de primari UDMR. Edilii celor două localități au crescut taxele locale pe proprietate la limita maximă permisă de lege.

„Reacţiile de nemulţumire şi frustrare din partea cetăţenilor sunt justificate. În ultimele săptămâni, am folosit fiecare ocazie pentru a asculta plângerile lor. Am fost prezenţi la proteste, am organizat audienţe şi dorim să îi ajutăm cu toate forţele noastre. De aceea, UDMR iniţiază astăzi, în mod oficial la nivelul Guvernului, posibilitatea ca autorităţile administraţiei publice locale să poată reduce taxele, până la adoptarea bugetelor, în limitele prevăzute de lege, şi să reintroducă facilităţile fiscale. Prioritate vor avea persoanele cu dizabilităţi şi familiile aflate în situaţii de vulnerabilitate. Măsura poate fi implementată prin ordonanţă de urgenţă a Guvernului”, arată UDMR, în comunicat.

Partidul lui Kelemen Hunor vrea bani petru pensionari

Totodată, UDMR susţine că a iniţiat acordarea unui sprijin ţintit pentru pensionarii cu venituri mici pe parcursul anului, având în vedere perioada dificilă pe care o traversăm.

„Înţelegem ce cer oamenii, familiile şi mediul de afaceri: predictibilitate şi echitate. Aceasta este misiunea pe care ne-o asumăm atât la nivel guvernamental, cât şi în administraţiile locale”, transmite UDMR.

Fracțiunea Administrației Locale din Miercurea Ciuc a Alianței Maghiare din Transilvania (EMSZ) a lansat o petiție online cerând primarului să reducă valoarea taxelor și impozitelor locale la minimul legal.

Cererea pusă în contextul alegerilor din Ungaria

Cererea UDMR cu privire la reducerea taxelor și impozitelor locale în comunitățile maghiare trebuie pusă în contextul alegerilor legislative din Ungaria. Alegătorii maghiari sunt chemați la urne pe 12 aprilie, iar poziția lui Viktor Orban și a partidului său, FIDESZ, este amenințată de opoziția pro-europeană condusă de Peter Magyar. Ca și la alegerile precedente, premierul maghiar se bazează pe voturile aduse de politicienii maghiari din Transilvania.

„Maghiarii din Transilvania, conform datelor noastre și experienței noastre, cei care au drept de vot și merg și vor vota e o jumătate de vot, că votează doar pe lista națională, nu votează pe circumscripțiile electorale, vor vota 90% pentru Orban. Dar jocul e în Ungaria”, spunea Kelemen Hunor pentru G4media.

De altfel, din numărul total de rezidenți maghiari aflați în afara țării, care au drept de vot la alegerile de la Budapesta, aproximativ 200.000 trăiesc în Transilvania. Or, voturile maghiarilor transilvăneni ar putea face diferența în cazul unor alegeri strânse. Drept care, Kelemen Hunor, nu-și permite să piardă alegătorii maghiari de dragul taxelor și impozitelor locale majorate de Ilie Bolojan.

