B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » VIDEO: Scandal cu cuțite între mai mulți adolescenți. Imagini cu atacatorul care își amenința colegii cu moartea

VIDEO: Scandal cu cuțite între mai mulți adolescenți. Imagini cu atacatorul care își amenința colegii cu moartea

Adrian A
02 feb. 2026, 11:28
VIDEO: Scandal cu cuțite între mai mulți adolescenți. Imagini cu atacatorul care își amenința colegii cu moartea
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Încă un scandal cu adolescenți. Amenințări cu moartea
  2. Adolescenții, tot mai violenți

Patru adolescenți au fost implicați într-un scandal în fața internatului unde erau cazați. Unul dintre ei își amenința colegii cu un cuțit.

Încă un scandal cu adolescenți. Amenințări cu moartea

Incidentul a avut loc duminică seara în jurul orei 20.00. Este vorba despre un conflict între patru tineri care izbucnise în fața internatului unde locuiau aceștia.

Unul dintre ei îi amenința pe ceilalți trei cu un cuțit. Un trecător a anunțat prin apel la 112 autoritățile. În scurt timp jandarmii au ajuns la fața locului și au reușit sa îl imobilizeze pe agresor.

Tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au fost conduși la sediul Poliției, pentru continuarea cercetărilor, a anunțat Jandarmeria Română.

Adolescenții, tot mai violenți

Incindetul vine într-un context în care adolescenții și chiar copiii sunt în atenția mass-media, după crima oribilă din județul Timiș, unde un adolescent a fost ucis cu sânge rece de alți trei copii.

Vă reamintim că un tânăr de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii care au investigat cazul susțin că fapta a fost premeditată.

Cei doi suspecți de 15 ani au fost arestați. În schimb, copilul de 13 ani a fost, inițial, lăsat în libertate deoarece legea penală stabilește că nu poate răspunde pentru faptele sale. Apoi a fost internat într-o clinică de neuro-psihiatrie.

Abia într-un târziu, părinții copilului criminal au fost decăzuți din drepturi, iar autoritățile l-au luat pe copil în custodie.

Și tot în această perioadă, un taximetrist din Târgu Mureș a ajuns la spital după ce a fost atacat de trei minori. Unul dintre ei l-a lovit cu un cuțit în zona feței.

Minorii ar fi pus la cale atacul din timp, intenția lor fiind să-l ucidă pe bărbat și să-i fure mașina și banii. Doi dintre agresori au fost arestați preventiv, iar cel de-al treilea, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal.

Tags:
Citește și...
Taximetrist atacat de trei minori. Unul l-a lovit cu cuțitul. Copiii au refuzat să îi plătească cursa
Știri Locale
Taximetrist atacat de trei minori. Unul l-a lovit cu cuțitul. Copiii au refuzat să îi plătească cursa
Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)
Știri Locale
Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)
Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni” (VIDEO)
Știri Locale
Austeritatea lui Bolojan alungă primarii. Edilul PNL al orașului Huedin a plecat din funcție. „Nu pot lua măsuri care lovesc în cetățeni” (VIDEO)
Primărie sub asediu. Oamenii au năvălit peste primar și vor să îl dea afară. Le-a ajuns cuțitul la os (VIDEO)
Știri Locale
Primărie sub asediu. Oamenii au năvălit peste primar și vor să îl dea afară. Le-a ajuns cuțitul la os (VIDEO)
Ultima oră
11:30 - Tom Cruise s-a mutat din apartamentul de lux din centrul Londrei după un jaf în plină zi chiar la magazinul de la parter (VIDEO)
11:20 - Întâmpinarea Domnului 2026: semnificații, tradiții și ce spune Ziua Ursului despre vreme
11:10 - Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:30 - Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
10:08 - Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă