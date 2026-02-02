VIDEO: Scandal cu cuțite între mai mulți adolescenți. Imagini cu atacatorul care își amenința colegii cu moartea

Patru adolescenți au fost implicați într-un scandal în fața internatului unde erau cazați. Unul dintre ei își amenința colegii cu un cuțit.

Încă un scandal cu adolescenți. Amenințări cu moartea

Incidentul a avut loc duminică seara în jurul orei 20.00. Este vorba despre un conflict între patru tineri care izbucnise în fața internatului unde locuiau aceștia.

Unul dintre ei îi amenința pe ceilalți trei cu un cuțit. Un trecător a anunțat prin apel la 112 autoritățile. În scurt timp jandarmii au ajuns la fața locului și au reușit sa îl imobilizeze pe agresor.

Tinerii, cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, au fost conduși la sediul Poliției, pentru continuarea cercetărilor, a anunțat .

Adolescenții, tot mai violenți

Incindetul vine într-un context în care adolescenții și chiar copiii sunt în atenția mass-media, după crima oribilă din județul Timiș, unde un adolescent a fost ucis cu sânge rece de alți trei copii.

Vă reamintim că un tânăr de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii care au investigat cazul susțin că fapta a fost premeditată.

Cei doi suspecți de 15 ani au fost arestați. În schimb, copilul de 13 ani a fost, inițial, lăsat în libertate deoarece legea penală stabilește că nu poate răspunde pentru faptele sale. Apoi a fost internat într-o clinică de neuro-psihiatrie.

Abia într-un târziu, au fost decăzuți din drepturi, iar autoritățile l-au luat pe copil în custodie.

Și tot în această perioadă, un taximetrist din Târgu Mureș a ajuns la spital după ce a fost atacat de trei minori. Unul dintre ei l-a lovit cu un cuțit în zona feței.

Minorii ar fi pus la cale atacul din timp, intenția lor fiind să-l ucidă pe bărbat și să-i fure mașina și banii. Doi dintre agresori au fost arestați preventiv, iar cel de-al treilea, în vârstă de 13 ani, nu răspunde penal.