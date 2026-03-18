Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat

Adrian Teampău
18 mart. 2026, 22:34
Radu Miruță vine cu vești proaste. Scafandri au descoperit încă un cadavru pe remorcherul scufundat
Radu Miruță (USR), ministrul Economiei. Sursa foto: Radu Miruță / Facebook
Cuprins
  1. Radu Miruță vine cu vești proaste
  2. Ministrul transmite condoleanțe

Radu Miruță anunță că scafandrii Armatei au recuperat un alt cadavru de pe remorcherul scufundat în largul Portului Midia. La momentul dezastrului, pe navă se aflau cinci persoane. Corpul uneia dintre acestea a fost recuperat din valuri, de lucrătorii ISU Dobrogea.

Radu Miruță vine cu vești proaste

Ministrul Apărării a anunţat că scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte persoane decedate din remorcherul scufundat în dimineața miercuri, 18 martie. Incidentul tragic s-a petrecut la 8,6 kilometri în largul Portului Midia, la o adâncime de 26 de metri. Potrivit ministrului Radu Miruță, scafandri au participat la recuperarea trupurilor prinse pe navă.

„S-a cerut ajutorul Armatei, a intervenit, a izolat zona, a adus sonar, barocameră, două echipe de scafandri s-au scufundat la 26 m adâncime, au găsit epava scufundată cu chila în sus, au recuperat corpul unei persoane decedate”, a scris Miruţă pe Facebook

El le-a transmis felicitări lucrătorilor Forțelor Navale care au participat la intervenția de căutare a marinarilor aflați pe remorcherul respectiv. Forțele Navale Române au intervenit în sprijinul acțiunilor de căutare a persoanelor dispărute în urma incidentului naval.

„Felicitări colegilor de la Forţele Navale pentru disponibilitatea necondiţionată de a oferi sprijin, pentru profesionalismul intervenţiei în condiţii dificile şi pentru capacitatea de a rezolva cazul pentru care le-a fost cerut ajutorul”, a mai spus ministrul.

Ministrul transmite condoleanțe

Radu Miruă a amintit că, în cursul dimineţii, remorcherul românesc Astana s-a scufundat în urma unor manevre greșite la 8,6 km în largul portului Midia. Nava românească asista un petrolier.

„În jurul prânzului, Autoritatea Navală Română, care coordona situaţia, a solicitat sprijinul Armatei. Când colegii mei au ajuns acolo, remorcherul era complet scufundat. Remorcherul românesc Astana tracta tancul petrolier Amades, sub pavilionul Insulelor Marshall, urmând să ajungă la Midia Marine Terminal, terminal offshore utilizat pentru încărcarea şi descărcarea ţiţeiului”, a precizat ministrul.

Miruță și-a încheiat postarea cu un mesaj de condoleanțe pentru marinarul scos la suprafață. Se pare că este vorba, conform presei locale, din Constanța, de Sorin Tufan, comandatul remorcherului scufundat.

„Dumnezeu să îl ierte pe marinarul scos la suprafață de echipele de scafandri de mare adâncime ai Armatei Române!”, a transmis Miruță.

23:31 - Riposta Iranului după bombardarea complexului din South Pars. Teheranul a lovit cea mai mare fabrică de gaz lichefiat din lume
23:24 - Doi tineri au murit de meningită în Marea Britanie: Premierul britanic cere tinerilor să meargă la spital
23:22 - Statele Unite înăspresc condițiile pentru vize prin garanții financiare. Ce țări sunt vizate de noile măsuri
22:56 - Nicușor Constantinescu iese din închisoare. Curtea de Apel Bucureşti i-a întrerupt pedeapsa din motive medicale
22:49 - Rețea de deversare ilegală a deșeurilor, descoperită în Prahova. Patru bărbați au fost arestați preventiv
22:39 - O femeie de 61 de ani a murit în Elveția după ce telecabina în care se afla s-a desprins de cablu
22:12 - Oana Roman și-a emoționat tatăl până la lacrimi: Ce cadoul de colecție i-a pregătit
22:11 - Autoritățile ruse critică filmul premiat cu Oscar „Mr. Nobody Against Putin". Ce acuzații sunt aduse producției câștigătoare
22:02 - Un nou scandal lovește lumea artistică din Franța. Cântăreţul Patrick Bruel acuzat de violenţe sexuale
21:38 - Prețul cafelei ar putea scădea puternic după un an de creșteri record. Cum se schimbă piața globală a cafelei