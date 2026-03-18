Radu Miruță anunță că scafandrii Armatei au recuperat un alt cadavru de pe în largul Portului Midia. La momentul dezastrului, pe navă se aflau cinci persoane. Corpul uneia dintre acestea a fost recuperat din valuri, de lucrătorii .

Radu Miruță vine cu vești proaste

a anunţat că scafandrii Armatei au recuperat trupul unei alte din remorcherul scufundat în dimineața miercuri, 18 martie. Incidentul tragic s-a petrecut la 8,6 kilometri în largul Portului Midia, la o adâncime de 26 de metri. Potrivit ministrului Radu Miruță, scafandri au participat la recuperarea trupurilor prinse pe navă.

„S-a cerut ajutorul Armatei, a intervenit, a izolat zona, a adus sonar, barocameră, două echipe de scafandri s-au scufundat la 26 m adâncime, au găsit epava scufundată cu chila în sus, au recuperat corpul unei persoane decedate”, a scris Miruţă pe Facebook

El le-a transmis felicitări lucrătorilor Forțelor Navale care au participat la intervenția de căutare a marinarilor aflați pe remorcherul respectiv. Forțele Navale Române au intervenit în sprijinul acțiunilor de căutare a persoanelor dispărute în urma incidentului naval.

„Felicitări colegilor de la Forţele Navale pentru disponibilitatea necondiţionată de a oferi sprijin, pentru profesionalismul intervenţiei în condiţii dificile şi pentru capacitatea de a rezolva cazul pentru care le-a fost cerut ajutorul”, a mai spus ministrul.

Ministrul transmite condoleanțe

Radu Miruă a amintit că, în cursul dimineţii, remorcherul românesc Astana s-a scufundat în urma unor manevre greșite la 8,6 km în largul portului Midia. Nava românească asista un petrolier.

„În jurul prânzului, Autoritatea Navală Română, care coordona situaţia, a solicitat sprijinul Armatei. Când colegii mei au ajuns acolo, remorcherul era complet scufundat. Remorcherul românesc Astana tracta tancul petrolier Amades, sub pavilionul Insulelor Marshall, urmând să ajungă la Midia Marine Terminal, terminal offshore utilizat pentru încărcarea şi descărcarea ţiţeiului”, a precizat ministrul.

Miruță și-a încheiat postarea cu un mesaj de condoleanțe pentru marinarul scos la suprafață. Se pare că este vorba, conform presei locale, din Constanța, de Sorin Tufan, comandatul remorcherului scufundat.

„Dumnezeu să îl ierte pe marinarul scos la suprafață de echipele de scafandri de mare adâncime ai Armatei Române!”, a transmis Miruță.