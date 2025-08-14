B1 Inregistrari!
Acasa » Știri Locale » Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii

Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii

Elena Boruz
14 aug. 2025, 09:09
Scene de groază! O bătrână a încercat să își ucidă câinele, legându-i picioarele cu sârmă. Cum avea de gând să o facă, dar și cum au acționat oamenii legii
Sursa Foto: Pixabay.com

Scene de groază, în județul Botoșani! Un cățel a trecut prin clipe de chin, deoarece proprietara acestuia a încercat să îl ucidă. Scenele au fost surprinse de un vecin care a încercat să o oprească.

Potrivit informațiilor, femeia legase picioarele din față ale câinelui cu sârmă și intenționa să îl arunce într-un canal de la marginea satului. În imagini, animalul este târât într-un mod barbar de femeie, pe o cărare dintr-un câmp.

Cum au reacționat autoritățile

Într-un final, vecinul a reușit să salveze patrupedul, care a fost preluat de medicul veterinar. Poliția s-a autosesizat la vederea imaginilor tulburătoare, pe care bărbatul le-a postat pe rețelele de socializare.

Oamenii legii nu au rămas indiferenți în acest caz, ci au reacționat. Bătrânica riscă un dosar penal, dar și o amendă de 12.ooo de lei, conform știrile pro tv.

