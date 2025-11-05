B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)

Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 21:58
Scurgere de gaze pe strada Popa Tatu. Autoritățile au oprit traficul în zonă (VIDEO)
Foto ilustrativ: Profimedia

Scurgere de gaze peste limita admisă la o conductă de subterană, pe strada Popa Tatu din Bucureșt. Pompierii au intervenit și au oprit traficul rutier în zonă.

Pompierii au intervenit la o scurgere de gaze

Pompierii au intervenit, miercuri seara, pe strada Popa Tatu, din București, unde a fost sesizată o scurgere de gaze naturale la o conductă subterană. Autoritățile au făcut verificări la blocurile de locuințe și au constatat că nu se impune evacuarea locatarilor.

„Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor”, se arată într-un comunicat ISU București-Ilfov.

Potrivit sursei citate, a fost realizat un perimetru de siguranță de 100 de metri în jurul zonei afectate. Un echipaj din cadrul companiei de gaze a intervenit pentru a remedia defecțiunea. În zonă a fost adusă și o autospecială de stingere cu apă și spumă.

„A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii. Acționăm cu o autospecială de stingere”, a anunțat ISUBIF.

Știre în curs de actualizare.

Tags:
Citește și...
Imagini rare cu o ursoaică și cei trei pui ai săi au fost surprinse în Apuseni. Cum interacționează urșii în natură (VIDEO)
Eveniment
Imagini rare cu o ursoaică și cei trei pui ai săi au fost surprinse în Apuseni. Cum interacționează urșii în natură (VIDEO)
Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …”
Eveniment
Ambasadorul Indiei a mers cu trenul la Braşov, ca să ajungă mai repede la o întâlnire. Însă, locomotiva s-a stricat și a întârziat 2 ore jumătate: „Îmi doresc ca acesta să fie …”
Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
Eveniment
Captură de parfumuri contrafăcute în București. Prejudiciul ajunge la 15 milioane de lei. Autoritățile au reținut trei persoane
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Politică
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
Eveniment
Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
Eveniment
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
Eveniment
De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Eveniment
Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Economic
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
Eveniment
Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
Ultima oră
21:55 - Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce au apărut ultimele stenograme. Ce spune despre „angajarea fictivă” în Austria: „Nu voi accepta!”
21:30 - Angelina Jolie, moment neprevăzut în Ucraina. Șoferul actriței, săltat din trafic și înrolat în armată
21:11 - Parlamentul, instituție cu risc crescut de evaziune fiscală. 100 milioane lei cheltuiți anual fără acte justificative
21:05 - Autostrada Moldovei se apropie de finalizare. Când ar putea fi permisă circulația pe A7 București-Focșani
20:59 - Ce joburi au avut Smiley, Antonia, Velea, Gina Pistol, Dan Negru și Lidia Buble înainte de a deveni celebri. „Primul job, am lucrat cu tata în cimitir, la gropi”
20:21 - Imagini rare cu o ursoaică și cei trei pui ai săi au fost surprinse în Apuseni. Cum interacționează urșii în natură (VIDEO)
19:54 - Cauza decesului lui Emeric Ienei. Locul unde legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
19:45 - Statele Unite își arată mușchii. Armata americană a testat racheta balistică intercontinentală Minuterman III
19:34 - Municipiul Ploiești scapă de mașinile lăsate pe trotuar. Autoritățile au început ridicarea vehiculelor care blochează drumurile
19:15 - Ministrul Educației vrea schimbări majore în sistemul de învățământ. Ce plan are Daniel David pentru vacanțele elevilor