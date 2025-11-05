Scurgere de gaze peste limita admisă la o conductă de subterană, pe strada Popa Tatu din Bucureșt. Pompierii au intervenit și au oprit traficul rutier în zonă.

Pompierii au intervenit la o scurgere de gaze

au intervenit, miercuri seara, pe strada Popa Tatu, din București, unde a fost sesizată o scurgere de gaze naturale la o . Autoritățile au făcut verificări la blocurile de locuințe și au constatat că nu se impune evacuarea locatarilor.

„Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu. A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor”, se arată într-un comunicat ISU București-Ilfov.

Potrivit sursei citate, a fost realizat un perimetru de siguranță de 100 de metri în jurul zonei afectate. Un echipaj din cadrul companiei de gaze a intervenit pentru a remedia defecțiunea. În zonă a fost adusă și o autospecială de stingere cu apă și spumă.

„A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii. Acționăm cu o autospecială de stingere”, a anunțat .

Știre în curs de actualizare.