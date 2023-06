Trei adolescenți au ucis și mâncat o lebădă, iar apoi i-au furat puii / Care este scuza elevilor

Trei adolescenți au fost arestați în Syracuse, New York, după ce au ucis și au mâncat o lebădă. Tinerii i-au furat și puii, pe care voiau să îi țină „ca animale de companie”, scrie .

O lebădă adultă pe nume Faye şi cei patru pui ai ei au fost daţi dispăruţi, luni, din iazul cu lebede, a declarat poliţia din Manlius.

Marţi, autorităţile au primit indicii că doi dintre pui se aflau la un magazin dintr-un oraş din apropiere, unde lucra unul dintre suspecţi, a declarat şeful poliţiei din Manlius, Tina Stanton, într-o conferinţă de presă de miercuri. Mai multe informaţii au condus apoi poliţia într-o a doua locaţie unde au fost găsiţi şi ceilalţi pui, a spus Stanton, relatează .

Cei trei prieteni, elevi la același liceu, au sărit peste gardul din jurul iazului cu lebede în timpul nopţii. Doi dintre suspecţi au prins-o pe Faye şi au ucis-o la iaz.

„Familia şi prietenii au consumat apoi lebăda”, au relatat reprezentanţii poliţiei din Manlius.

