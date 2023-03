Un medic din Iași face naveta cu trenul de aproape 30 de ani: ”La noi nu este ca în fabrică, nu e un program fix”

Deși ar putea să utilizeze mașina personală sau microbuzul pentru a ajunge la Spitalul General CF Pașcani, unde ocupă poziția de manager, Dr. Cătălina Yarodara Roșca preferă să meargă cu trenul. Aceasta a făcut naveta timp de aproape trei decenii, cu excepția rezidențiatului pe care l-a efectuat în Iași, scrie .

Medicul se trezește cu noaptea în cap de aproape 30 de ani pentru a lua trenul

În 1994, a devenit medic specialist medicină de laborator și șef laborator la Spitalul General CF Pașcani și de atunci face zilnic naveta de la Iași la Pașcani. Dr. Cătălina Yarodara Roșca a absolvit secția de Medicină Generală a Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași în 1987.

În perioada 1987-1991 a fost medic stagiar la Spitalul Clinic Universitar „Dr. C.I. Parhon” Iași, iar între 1991 și 1994 a fost medic rezident laborator clinic la Spitalul General CF Pașcani. Pentru a ajunge la spital, medicul se trezește cu noaptea în cap de aproape 30 de ani pentru a lua trenul.

„Am ocupat acest post în urma secundariatului care a avut loc pe țară, dar trei ani de zile am fost medic rezident. Am făcut rezidențiatul în Iași, că așa e metodologia, trebuia să învăț întâi cu ce se mănâncă meseria aceasta, iar pe 1 februarie 1994 m-am prezentat la post, la Spitalul General CF Pașcani.

Anul viitor fac 30 de ani de când fac naveta. Am mai avut colegi care au făcut naveta și mai mulți ani ca mine, dar dumnealor nu făceau zilnic, deoarece făceau și gărzi. În specialitatea mea, la spitalul unde lucrez nu s-au făcut niciodată gărzi, astfel încât a trebuit să fac naveta zilnic. Eu am specialitatea medicină de laborator, în care sunt incluse hematologie, biochimie, microbiologie și parazitologie, toate aceste ramuri definesc medicina de laborator.

Mă trezesc în fiecare dimineață la ora 5:00. Din Iași, trenul pleacă în jur de ora 7:00, mă rog, cu variații, deoarece, din an în an, mersul trenurilor se mai modifică. Am avut tren și mai devreme. La început, trenurile țineau cu noi, făceam o oră și 10 minute cu personalul, iar cu acceleratul sub o oră. Acum, trenul face în jur de o oră și 20 de minute. Cel mai devreme mă întorc acasă la ora 17:00, pentru că uneori ajung și mai târziu, e în funcție de activități și de zile, la noi nu este ca în fabrică, nu e un program fix”, a povestit dr. Cătălina Yarodara Roșca, pentru .

Naveta la Pașcani a devenit o rutină

Naveta este deseori considerată o sarcină dificilă de majoritatea oamenilor, dar pentru dr. Cătălina Yarodara Roșca, managerul Spitalului General CF Pașcani, a devenit o rutină. Pentru aceasta, naveta este o activitate obișnuită și profită de timpul petrecut în tren pentru a citi sau pentru a viziona diverse materiale video.

„Intervine un proces de eficientizare a activității, în sensul că, făcând naveta cu trenul, timpul îmi permite ca în intervalul în care trenul circulă să pot să citesc literatură de specialitate, beletristică, să pot accesa un program și să vizionez diverse materiale de specialitate sau din alte domenii, ceea ce înseamnă că încerc să-mi valorific timpul petrecut în tren la maximum, iar eu zic că și reușesc.

Dacă aș merge cu maxi-taxi sau cu automobilul personal nu aș putea face asta. Dacă ești conducător auto trebuie fii atent la drum și nu poți viziona o prezentare sau altceva pe internet”, a precizat medicul.