B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)

Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 10:26
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Cod galben de furtuni
  2. ANM anunță ploi puternice, chiar grindină pe arii restrânse

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vreme severă, valabil în aproape toată jumătatea vestică a țării începând de luni, ora 13.00, până marți, ora 14.00.

Cod galben de furtuni

„În Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și nordul Munteniei și local în zona de munte, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, pe arii restrânse intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină.

În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de 30…40 l/mp”, au anunțat meteorologii.

Sursa: ANM

ANM anunță ploi puternice, chiar grindină pe arii restrânse

De asemenea, în intervalul 11 mai, ora 12.00, – 14 mai, ora 10.00, e valabilă o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, cantități de apă în general moderate, intensificări ale vântului, răcirea vremii, precipitații mixte în zona montană înaltă.

„În intervalul menționat, în cea mai mare parte a țării vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse, în general, moderate cantitativ, descărcări electrice, și pe arii restrânse grindină. În intervale scurte de timp (3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 45…50 km/h.

Marți (12 mai), valorile de temperatură vor scădea accentuat în vestul și în nord-vestul țării, iar miercuri (13 mai) și în restul teritoriului, astfel încât vremea va deveni mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În zona montană înaltă, în noaptea de miercuri spre joi (13/14 mai), vor fi precipitații mixte”, a transmis ANM.

Tags:
Citește și...
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Meteo
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Meteo
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
Meteo
Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
Meteo
Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Meteo
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie
Meteo
Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie
Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Meteo
Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Meteo
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Meteo
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Ultima oră
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
11:32 - România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
11:13 - Cum a slăbit Dana Săvuică 12 kilograme: „Nici nu mă forțez!”. Ce schimbare în alimentație a făcut
11:12 - Doi polițiști din București, cercetați pentru luare de mită după ce au permis accesul unei femei în arest. Femeia voia să facă sex cu un deținut