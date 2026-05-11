Ioana Ginghină, replică amuzantă pentru bărbații care-i critică vârsta: „Nu e că vă cam place de mamaie? Vă pupă mamaie!”

Traian Avarvarei
11 mai 2026, 10:09
Sursa foto: Captură video - Ioana Ginghină / YouTube
Cuprins
  1. Ioana Ginghină: Nu e că vă cam place de mamaie?
  2. Ioana Ginghină: Cu anii nu pierzi, ci câștigi

Actrița Ioana Ginghină a răspuns cu umor și ironie la comentariile răutăcioase ale celor care o numesc „mamaie”.

Ioana Ginghină: Nu e că vă cam place de mamaie?

„Am și eu o întrebare pentru ăștia care comentează pe contul meu că sunt mamaie, și că mi-a trecut vremea și că habar n-am, toate prostiile astea. Dacă voi aveți iubite tinere și frumoase, și sunteți înconjurați doar de bunăciuni, ce naiba căutați pe contul meu să vă uitați la mamaie ce face? Nu e că vă cam place de mamaie? Nu e că nu aveți ce face decât să stați pe net și nu aveți nicio viață… deloc? Ce să faceți și voi decât să fiți răutăcioși. Întreb așa, ce credeți voi?

Păi cum, după o noapte nebună alături de o femeie mișto, tânără, frumoasă, plină de viață, mai vii pe contul lu’ mamaie să mai comentezi una alta, să vezi cum dansează mamaie? Vă pupă mamaie!”, a reacționat actrița, potrivit SpyNews.

Ioana Ginghină: Cu anii nu pierzi, ci câștigi

De altfel, Ioana Ginghină vorbește constant despre respectul de sine și spune că femeile însele trebuie să aibă grijă de propria fericire: „Întotdeauna noi, femeile, avem senzația că trebuie să vină cineva să ne facă fericite! Nu este deloc așa! Secretul este la noi, femeile, întotdeauna! Asta am învățat eu!”.

„Ni s-a spus prea des că, după o anumită vârstă, lucrurile se termină. Că frumusețea se duce. Că nu mai e «ca la 20». Dar adevărul e altul. Cu anii nu pierzi, ci câștigi: mai multă siguranță, mai multă claritate, mai puțină teamă de ce spun ceilalți. (…) Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”, a mai susținut actrița.

