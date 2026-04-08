UPDATE: Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit, miercuri dimineaţă, un nou mesaj RO-Alert pe fondul războiului din Ucraina. Autorităţile avertizează cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi prezintă măsuri de autoprotecţie. Oamenii sunt îndemnați să se pună la adăpost pentru a evita posibile incidente.

Este al doilea mesaj de acest tip înregistrat în mai puţin de 12 ore.

Știrea inițială:

Războiul se apropie tot mai mult de granița românească, mesajele de avertizare intrând în rutina zilnică a locuitorilor din Tulcea. Un nou mesaj a fost emis în noaptea de marți spre miercuri în nordul județului.

O avertizare RO-Alert a fost emisă în nordul județului Tulcea, în noaptea de marți spre miercuri, după ce a fost semnalat un grup de drone în vecinătatea frontierei cu Ucraina.

Războiul se apropie de România

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit în noaptea de marţi spre miercuri un nou mesaj RO-Alert. Războiul declanșat de în se apropie tot mai mult de granița românească, iar avertizările de noapte au intrat în rutina zilnică. Cu regularitate, românii din nordul județului Tulcea sunt treziți noaptea de mesaje care îi îndeamnă să se pună la adăpost.

Marți spre miercuri, sistemele radar ale au detectat 17 ţinte aeriene în zona de frontieră. Conform tradiției, Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 din serviciul de poliţie aeriană. Avioanele de luptă au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere.

„Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional. Alerta aeriană a încetat la ora 5:10”, a informat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU pentru a lua măsurile de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, în jurul orei 3:44. Alerta a încetat spre dimineață, la ora 5.10. De la începutul războiului din Ucraina, populaţia din patru judeţe din România a primit peste 70 de mesaje de alertă extremă, cele mai multe fiind înregistrate în judeţul Tulcea.

Rușii și-ar dori să bombardeze porturile românești

Un membru al Dumei de Stat ruse, Aleksei Juravliov a cerut bombardarea porturilor românești și bulgărești pentru a împiedica aprovizionarea Ucrainei cu armament și echipament militar pentru războiul în curs. El a declarat acest lucru pentru o publicație rusă, spunând că nu trebuie distruse capacităţile de producție a dronelor din Ucraine, ci trebuie întreruptă logistica.

Juravliov a insistat că Ucraina nu are tehnologii proprii și că țara obține armele din străinătate. Drept urmare, ar fi mai simplu ca Rusia să bombardeze porturile statelor vecine, România și Bulgaria.

„Trebuie să împiedicăm furnizarea de componente, ceea ce înseamnă că trebuie să întrerupem logistica. Există două rute de aprovizionare: maritimă – din România și Bulgaria prin porturile ucrainene de la Marea Neagră și terestră – prin Polonia. Bombardați infrastructura portuară, distrugeți calea ferată din Rzeszów, și nu vor mai exista drone pseudo-ucrainene, veți vedea!”, a declarat Juravliov.