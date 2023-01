Vaslui: Un învățător a lovit cu bățul un elev, iar acum este susținut de primar: „Bătaia e ruptă din rai. I-aș strânge mâna”

, pe motiv că nu ar fi știut tabla înmulțirii. Autoritățile au deschis o anchetă în ceea ce privește acest subiect.

Cazul a ajuns în atenția autorităților, după ce mama elevului a condamnat în online comportamentul dascălului.

Învățătorul este susținut de primarul comunei Șuletea, din județul Vaslui. Edilul a declarat că i-ar strânge mâna profesorului, comportamentul dascălului fiind unul normal în opinia sa.

Învățătorul este susținut de primar: „Nu cred că e o tragedie”

„Mie mi se pare normal. O metodă de care și unul dintre noi, mai ales generațiile noastre, nu cred că am fost văduviți. N-am trecut prin ele.

Personal, eu am fost la școală la băiețelul meu, e în clasa a șasea, la ședința cu părinții și am spus că sunt total de acord atunci când iese din cadrul normal al activităților școlare, să fie pedepsit cum am fost și eu, la palmă, la fund, să-l tragă de perciuni.

Nu cred că e o tragedie. Personal nici nu-l cunosc pe acest cadru didactic, dar dacă l-aș vedea, i-aș strânge mâna.

Bătaia e ruptă din rai. Poporul român așa a fost învățat, istoria ne-o spune”, a declarat Ciprian Tamaș, primarul din comuna Șuletea, județul Vaslui, potrivit .

În acest caz, conducerea Inspectoratului Școlar Județean Vaslui s-a autosesizat.

„O echipă formată din doi inspectori din cadrul instituţiei s-a deplasat la şcoala respectivă, pentru a efectua verificări cu privire la aspectele semnalate. Vom reveni cu un punct de vedere, în funcţie de rezultatele acestor verificări”, a declarat purtătorul de cuvânt al IŞJ Vaslui, Andrei Huiban.