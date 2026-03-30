Sfântul Ioan Scărarul, cunoscut și sub numele de Ioan Sinaitul, este pomenit pe și în duminica a IV-a din Postul Mare. Viața sa, dedicată rugăciunii, postirii și ascezei, rămâne un model pentru monahii și credincioșii ortodocși.

Tinerețea și începuturile vieții monahale

Sfântul Ioan Scărarul a fost primit la Mănăstirea Sinai la vârsta de 16 ani. La 20 de ani, a fost călugărit de starețul său duhovnicesc, Martirie. După încă 19 ani petrecuți sub îndrumarea părintelui său, Sfântul a ales viața pustnicească, stabilindu-se la mică distanță de mănăstire, în pustiul Tola, care a devenit casa sa timp de 21 de ani.

Despre începuturile sale, se spune: „Care patrie și cetate a odrăslit și a crescut pe acest viteaz nevoitor, Ioan Cuviosul, mai înainte de pustniceștile lui nevoințe, cu siguranță nu pot spune” (Viețile Sfinților).

Ascetismul și nevoințele monahale

Sfântul Ioan Scărarul și-a supus trupul la mari osteneli pentru a zdrobi mândria și poftele:

„Mânca la masa sa toate cele neoprite de porunca monahicească, însă foarte puțin, încât se vedea că mai mult gustă, decât mănâncă. Cu aceasta zdrobea înțelepțește cornul mândriei… strigând către dânsa: ‘Taci, amuțește!’ Iar prin viața cea pustnicească și prin vederea cea rară a fețelor omenești, a stins văpaia cuptorului trupesc, a întors-o în cenușă până la sfârșit și a adormit-o desăvârșit” (Viețile Sfinților).

Prin aceste practici, Sfântul a reușit să înfrâneze trupul și să-și dezvolte viața duhovnicească la cel mai înalt nivel.

Egumen al Mănăstirii Sinai și încercările conducerii

După decenii de viețuire monahală, Sfântul Ioan a fost rugat să devină egumen al Mănăstirii Sinai. În această poziție, a întâmpinat numeroase ispite, unele venind chiar de la frații săi: au acuzat că vorbește prea mult pentru a fi lăudat.

Pentru a înfrunta aceste provocări, Sfântul și-a impus un an de tăcere absolută, revenind la cuvântările sale abia după insistențele obștii și ale credincioșilor.

Originea și familia Sfântului Ioan

Despre locul nașterii Sfântului Ioan nu se știu multe detalii, însă se menționează că „unii zic despre dânsul că este fiu al lui Xenofont, iar frate al lui este Gheorghe Arselaitul, numit din naștere Arcadie… Pentru că Arcadie, în rânduiala monahicească, și-a schimbat numele, iar Ioan nu și-a schimbat numele” (Viețile Sfinților).

Părinții săi, Sfântul Cuvios Xenofont și soția Maria, erau dintr-un neam bogat și renumit din Constantinopol. Fiii lor, Arcadie și Ioan, au fost trimiși în Fenicia pentru învățătură, însă corabia pe care se aflau a naufragiat, iar cei doi au ajuns în Palestina. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru salvarea lor, au ales viața monahală în Ierusalim.

Moștenirea spirituală

Sfântul Ioan Scărarul rămâne cunoscut mai ales prin opera sa principală, Scara, un tratat ascetic fundamental pentru spiritualitatea răsăriteană. Prin învățăturile sale despre rugăciune, post și purificarea sufletului, el continuă să inspire călugării și credincioșii ortodocși de pretutindeni.