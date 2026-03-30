B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
30 martie, Sfântul Cuvios Ioan Scărarul. Viață de pustnicie și înțelepciune monahală

Selen Osmanoglu
30 mart. 2026, 10:07
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Tinerețea și începuturile vieții monahale
  2. Ascetismul și nevoințele monahale
  3. Egumen al Mănăstirii Sinai și încercările conducerii
  4. Originea și familia Sfântului Ioan
  5. Moștenirea spirituală

Sfântul Ioan Scărarul, cunoscut și sub numele de Ioan Sinaitul, este pomenit pe 30 martie și în duminica a IV-a din Postul Mare. Viața sa, dedicată rugăciunii, postirii și ascezei, rămâne un model pentru monahii și credincioșii ortodocși.

Tinerețea și începuturile vieții monahale

Sfântul Ioan Scărarul a fost primit la Mănăstirea Sinai la vârsta de 16 ani. La 20 de ani, a fost călugărit de starețul său duhovnicesc, Martirie. După încă 19 ani petrecuți sub îndrumarea părintelui său, Sfântul a ales viața pustnicească, stabilindu-se la mică distanță de mănăstire, în pustiul Tola, care a devenit casa sa timp de 21 de ani.

Despre începuturile sale, se spune: „Care patrie și cetate a odrăslit și a crescut pe acest viteaz nevoitor, Ioan Cuviosul, mai înainte de pustniceștile lui nevoințe, cu siguranță nu pot spune” (Viețile Sfinților).

Ascetismul și nevoințele monahale

Sfântul Ioan Scărarul și-a supus trupul la mari osteneli pentru a zdrobi mândria și poftele:

„Mânca la masa sa toate cele neoprite de porunca monahicească, însă foarte puțin, încât se vedea că mai mult gustă, decât mănâncă. Cu aceasta zdrobea înțelepțește cornul mândriei… strigând către dânsa: ‘Taci, amuțește!’ Iar prin viața cea pustnicească și prin vederea cea rară a fețelor omenești, a stins văpaia cuptorului trupesc, a întors-o în cenușă până la sfârșit și a adormit-o desăvârșit” (Viețile Sfinților).

Prin aceste practici, Sfântul a reușit să înfrâneze trupul și să-și dezvolte viața duhovnicească la cel mai înalt nivel.

Egumen al Mănăstirii Sinai și încercările conducerii

După decenii de viețuire monahală, Sfântul Ioan a fost rugat să devină egumen al Mănăstirii Sinai. În această poziție, a întâmpinat numeroase ispite, unele venind chiar de la frații săi: au acuzat că vorbește prea mult pentru a fi lăudat.

Pentru a înfrunta aceste provocări, Sfântul și-a impus un an de tăcere absolută, revenind la cuvântările sale abia după insistențele obștii și ale credincioșilor.

Originea și familia Sfântului Ioan

Despre locul nașterii Sfântului Ioan nu se știu multe detalii, însă se menționează că „unii zic despre dânsul că este fiu al lui Xenofont, iar frate al lui este Gheorghe Arselaitul, numit din naștere Arcadie… Pentru că Arcadie, în rânduiala monahicească, și-a schimbat numele, iar Ioan nu și-a schimbat numele” (Viețile Sfinților).

Părinții săi, Sfântul Cuvios Xenofont și soția Maria, erau dintr-un neam bogat și renumit din Constantinopol. Fiii lor, Arcadie și Ioan, au fost trimiși în Fenicia pentru învățătură, însă corabia pe care se aflau a naufragiat, iar cei doi au ajuns în Palestina. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru salvarea lor, au ales viața monahală în Ierusalim.

Moștenirea spirituală

Sfântul Ioan Scărarul rămâne cunoscut mai ales prin opera sa principală, Scara, un tratat ascetic fundamental pentru spiritualitatea răsăriteană. Prin învățăturile sale despre rugăciune, post și purificarea sufletului, el continuă să inspire călugării și credincioșii ortodocși de pretutindeni.

Tags:
Citește și...
Credincioșii romano-catolici sărbătoresc azi Procesiunea de Florii. Cum se modifică traficul în Capitală
calendar religios
Credincioșii romano-catolici sărbătoresc azi Procesiunea de Florii. Cum se modifică traficul în Capitală
26 martie: Biserica îl cinstește pe Arhanghelul Gavriil, vestitorul dumnezeiesc
calendar religios
26 martie: Biserica îl cinstește pe Arhanghelul Gavriil, vestitorul dumnezeiesc
Se spală sau nu rufe de Buna Vestire? Ce nu știu mulți români despre această zi sfântă
calendar religios
Se spală sau nu rufe de Buna Vestire? Ce nu știu mulți români despre această zi sfântă
Lumina Sfântă ar putea ajunge în România în ciuda tensiunilor din regiune. Cum decurg pregătirile în Israel
calendar religios
Lumina Sfântă ar putea ajunge în România în ciuda tensiunilor din regiune. Cum decurg pregătirile în Israel
Ce nu știai despre Sfântul Cuvios Zaharia, prăznuit pe 24 martie. Rugăciunea care îți poate aduce liniște și ajutor
calendar religios
Ce nu știai despre Sfântul Cuvios Zaharia, prăznuit pe 24 martie. Rugăciunea care îți poate aduce liniște și ajutor
Sfântul Nicon, soldatul devenit martir. Povestea celor 199 de ucenici uciși pentru credință
calendar religios
Sfântul Nicon, soldatul devenit martir. Povestea celor 199 de ucenici uciși pentru credință
Sfinții zilei de 22 martie: Sfântul Vasile din Ancira și Sfânta Drosida, modele de credință și curaj
calendar religios
Sfinții zilei de 22 martie: Sfântul Vasile din Ancira și Sfânta Drosida, modele de credință și curaj
Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie
calendar religios
Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie
Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
calendar religios
Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
Uleiul în post: regula care i-a pus pe toți pe gânduri! Ai voie sau îți „strici” postul fără să știi?
calendar religios
Uleiul în post: regula care i-a pus pe toți pe gânduri! Ai voie sau îți „strici” postul fără să știi?
Ultima oră
10:18 - Sesizări la poliție din cauza muzicii care răsună din biserici: „Mereu aud boxele. Mă enervează”. Ce spun preoții
09:54 -  Avioanele americane rămân pe aeroportul civil din Sofia. De ce autoritățile bulgare amână mutarea acestora
09:48 - Mircea Lucescu a povestit de ce i s-a făcut rău: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare”
09:37 - Trump, despre petrolul trimis Cubei: „Nu am nicio problemă, fie că este Rusia sau nu”
09:22 - Reuniune la Guvern privind prețurile la carburanți. „În România avem o situație ciudată”. Ce variante de soluții sunt luate în calcul
09:17 - Wizz Air schimbă strategia de zbor din cauza tensiunilor internaționale. Ce măsuri noi anunță compania
08:59 - Vremea, 30 martie: ploi în mare parte din țară și ninsori la munte
08:51 - Scandal între „suveraniști”: Makaveli îl acuză pe Ninel Peia că a luat mită de la patronul Realitatea Plus. Replica senatorului: „L-am cules de pe stradă” (VIDEO)
08:39 - Autoritățile din Vrancea au dispus evacuări de urgență din cauza riscului de inundații
08:29 - Starmer convoacă giganții din energie și finanțe. Impactul războiului din Iran, în centrul discuțiilor