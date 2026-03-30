Vremea, 30 martie: ploi în mare parte din țară și ninsori la munte

Ziua de luni aduce o vreme închisă în cea mai mare parte a țării, cu ploi extinse în vest și centru, dar și precipitații mixte la munte. Temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, însă atmosfera rămâne mohorâtă.

Ploi în vest și centru, vreme schimbătoare în rest

Ziua de luni aduce înnorări și ploi pe suprafețe extinse în regiunile vestice, local în centrul țării și pe spații mai mici în rest. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță mulți nori, ploi în zonele joase, dar și ceva ninsori pe la munte. Temperaturile, mai ridicate decât ieri, vor ajunge până la 14 grade, conform .

Vin câteva ploi și în nordul Transilvaniei și în Maramureș, dar apare și soarele printre nori. Temperaturile, mai ridicate decât în celelalte regiuni, vor ajunge până la 16…17 grade Celsius.

Vânt și precipitații consistente în vest

În ținuturile vestice, vedem puțin soarele în Crișana, dar în rest norii vor fi numeroși, o să plouă pe suprafețe extinse și se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. La munte, la altitudini mari, o să ningă, iar în sudul Banatului vântul o să bată cu 50 km/h.

În Transilvania cerul rămâne acoperit, o să plouă în zonele joase, dar la munte, la altitudini mari, se anunță ninsori și lapoviță. Se mai încălzește puțin și după prânz se vor atinge 15 grade la Târgu Mureș.

Sudul și sud-vestul, sub nori și ploi

În sud-vestul țării urmează o zi neplăcută, cu înnorări persistente și ploi în multe zone. În vestul Olteniei, vântul o să bată cu 50 km/h, iar la amiază vor fi 15 grade la Târgu Jiu.

Și în ținuturile sudice găsim mulți nori, va continua să plouă și se mai încălzește puțin. Se vor înregistra în jur de 15 grade.

Capitală și munte

În București, înnorările persistă, mai vin câteva ploi slabe și se încălzește ușor. După prânz se vor înregistra în jur de 14 grade.

La munte apar precipitații sub toate formele, iar în Carpații Occidentali și Meridionali se mai pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. La altitudini de peste 1700 de metri va ninge, iar în Carpații de Curbură vântul va ajunge la viteze de 45…50 km/h. Temperaturile din stațiuni cresc ușor.