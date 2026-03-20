Este un aliat al postului sau, dimpotrivă, un detaliu care îi poate anula sensul? De-a lungul timpului, această întrebare a stârnit controverse aprinse atât în rândul teologilor, cât și al specialiștilor în nutriție. Pentru unii, răspunsul este simplu, consumul de ulei este permis. Pentru alții, însă, lucrurile sunt mult mai stricte.

Ce spun, de fapt, preoții despre regula care îi pune pe toți pe gânduri

Deși este obținut din surse vegetale, uleiul este considerat, în mod obișnuit, un aliment de post. Totuși, atunci când vine vorba despre o rânduială mai aspră, apar încă semne de întrebare legate de consumul acestuia.

„Normal că uleiul este de post, fiind obţinut din surse vegetale, doar că, pentru o postire mai aspră, se poate renunţa şi la consumarea acestuia. Doar să nu fie obţinut din alte surse, nu cele vegetale, cum este uleiul de peşte”, a declarat Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al , notează click.ro.

Totuși, pentru cei care aleg o nevoință mai riguroasă, renunțarea la ulei poate deveni parte a disciplinei spirituale. Un cunoscut duhovnic din București subliniază că mențiunile din calendar privind dezlegarea la untdelemn sunt gândite, în primul rând, pentru viața monahală, unde rigoarea este mai mare. Pentru credincioșii de rând, lucrurile sunt mai nuanțate. Uleiul rămâne un aliment permis, iar fiecare persoană își poate adapta postul în funcție de putere, sănătate și responsabilități. În esență, nu regula strictă definește postul, ci echilibrul, măsura și liniștea sufletească, toate sub îndrumarea duhovnicului.