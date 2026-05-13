Calendar ortodox 13 mai 2026. Credincioșii ortodocși o prăznuiesc azi pe Sfânta Muceniță Glicheria, una dintre sfintele mucenițe care și-au mărturisit credința cu prețul vieții în primele secole ale creștinismului.
Sfânta Glicheria este cinstită pentru curajul și credința sa neclintită, după ce a refuzat să se închine idolilor și a rămas devotată lui Hristos în ciuda torturilor la care a fost supusă.
Sfânta Glicheria a trăit în secolul al II-lea, în vremea împăratului Antonin și a guvernatorului Savin. Era fiica unui dregător roman, iar după moartea tatălui său s-a mutat în cetatea Traianopolis din Tracia, potrivit site-ului crestinortodox.ro.
Viața ei s-a schimbat radical în momentul în care a fost obligată să aducă jertfă idolului Zeus. A refuzat însă categoric să facă acest lucru, iar potrivit tradiției creștine, în urma rugăciunilor sale, un fulger a lovit statuia idolului și a distrus-o.
Gestul i-a atras pedeapsa autorităților.
După refuzul de a renunța la credința sa, Sfânta Glicheria a fost bătută și aruncată în temniță, unde autoritățile sperau să moară de foame.
Potrivit tradiției bisericești, un înger al Domnului îi aducea hrană, iar această minune l-a impresionat pe temnicerul Laodichie, care a ales să își mărturisească și el credința în Hristos. Pentru acest gest, a fost condamnat la moarte prin decapitare.
Sfânta Glicheria a fost apoi aruncată într-un cuptor cu foc, însă a scăpat nevătămată. Mai târziu, a fost dată fiarelor, iar în timp ce se ruga, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu.
Tradiția spune că din moaștele sale a curs mir bine mirositor, considerat tămăduitor pentru numeroase suferințe.
Troparul Sfintei Mucenițe Glicheria – Glasul 4
„Mieluseaua Ta, Iisuse, Glicheria, striga cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara de prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.”
