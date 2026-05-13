Calendar ortodox 13 mai 2026. Credincioșii ortodocși o prăznuiesc azi pe Sfânta Muceniță Glicheria, una dintre sfintele mucenițe care și-au mărturisit credința cu prețul vieții în primele secole ale creștinismului.

Sfânta Glicheria este cinstită pentru curajul și credința sa neclintită, după ce a refuzat să se închine idolilor și a rămas devotată lui Hristos în ciuda torturilor la care a fost supusă.

Calendar ortodox 13 mai 2026. Cine a fost Sfânta Muceniță Glicheria

Sfânta Glicheria a trăit în secolul al II-lea, în vremea împăratului Antonin și a guvernatorului Savin. Era fiica unui dregător roman, iar după moartea tatălui său s-a mutat în cetatea Traianopolis din Tracia, potrivit site-ului .

Viața ei s-a schimbat radical în momentul în care a fost obligată să aducă jertfă idolului Zeus. A refuzat însă categoric să facă acest lucru, iar potrivit tradiției creștine, în urma rugăciunilor sale, un fulger a lovit statuia idolului și a distrus-o.

Gestul i-a atras pedeapsa autorităților.

Prin ce chinuri a trecut Sfânta Muceniță Glicheria

După refuzul de a renunța la credința sa, Sfânta Glicheria a fost bătută și aruncată în temniță, unde autoritățile sperau să moară de foame.

Potrivit tradiției bisericești, un înger al Domnului îi aducea hrană, iar această minune l-a impresionat pe temnicerul Laodichie, care a ales să își mărturisească și el credința în Hristos. Pentru acest gest, a fost condamnat la moarte prin decapitare.

Sfânta Glicheria a fost apoi aruncată într-un cuptor cu foc, însă a scăpat nevătămată. Mai târziu, a fost dată fiarelor, iar în timp ce se ruga, și-a încredințat sufletul lui Dumnezeu.

Tradiția spune că din moaștele sale a curs mir bine mirositor, considerat tămăduitor pentru numeroase suferințe.

Calendar ortodox 13 mai 2026. Ce rugăciune se rostește către Sfânta Muceniță Glicheria

Troparul Sfintei Mucenițe Glicheria – Glasul 4

„Mieluseaua Ta, Iisuse, Glicheria, striga cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc si pe Tine cautandu-Te ma chinuiesc si impreuna ma rastignesc, si impreuna ma ingrop cu Botezul Tau; si patimesc pentru Tine, ca sa imparatesc intru Tine; si mor pentru tine, ca sa viez pentru Tine; ci, ca o jertfa fara de prihana, primeste-ma pe mine ceea ce cu dragoste ma jertfesc Tie. Pentru rugaciunile ei, ca un milostiv, mantuieste sufletele noastre.”

Ce alți sfinți sunt pomeniți pe 13 mai

Tot astăzi, face pomenirea următorilor sfinți: