B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » calendar religios » Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie

Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie

Flavia Codreanu
21 mart. 2026, 09:40
Calendar Ortodox 21 martie: Sfinții Iacob și Serapion, modele de jertfă și milostenie
sursă foto: calendar patriarhie
Cuprins
  1. Viața Sfântului Iacob Mărturisitorul în Calendar Ortodox 21 martie
  2. Povestea Sfântului Serapion
  3. Semnificația zilei și pomenirea morților

Calendar Ortodox 21 martie îi pomenește pe Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul și pe Sfântul Cuvios Serapion. Este o zi de sâmbătă din Postul Mare dedicată și amintirii celor trecuți la cele veșnice.

Viața Sfântului Iacob Mărturisitorul în Calendar Ortodox 21 martie

Sfântul Iacob a ales viața aspră de mănăstire încă din tinerețe, fiind cunoscut pentru posturile sale îndelungate și pentru timpul petrecut în rugăciune. După ce a ajuns episcop, el a trecut prin perioade extrem de grele din cauza prigoanei împotriva celor care cinsteau sfintele icoane. Pentru că nu a vrut să renunțe la convingerile sale, a fost alungat din scaunul episcopal și a fost aruncat în închisoare de mai multe ori. A îndurat suferințe fizice mari până la sfârșitul vieții, rămânând în istoria Bisericii ca un apărător neînfricat al credinței.

Povestea Sfântului Serapion

Cuviosul Serapion, care a trăit în Egipt în secolul al IV-lea, a rămas cunoscut sub numele de „sindonitul” pentru că singura lui avere era o haină simplă de in. A fost un ucenic apropiat al Sfântului Antonie cel Mare și a dus o viață de o simplitate extremă, fără casă și fără bani. Se spune că era atât de milostiv încât, dacă vedea un sărac dârdâind de frig, îi dăruia imediat haina de pe el. Prin bunătatea și puterea sa de convingere, a reușit să schimbe viețile multor oameni, de la tâlhari la filozofi greci, dându-se chiar pe sine ca rob pentru a ajuta o familie de actori să descopere credința.

Semnificația zilei și pomenirea morților

Pe lângă cinstirea acestor doi sfinți, ziua de astăzi are o însemnătate aparte pentru comunitate, fiind o sâmbătă în care se fac slujbe de pomenire pentru cei adormiți. Este un moment de legătură între lumea de aici și cea de dincolo, marcat prin milostenie și rugăciune. Tot astăzi ne pregătim spiritual pentru Duminica Sfântului Ioan Scărarul, amintindu-ne de importanța urcușului duhovnicesc. Sfântul Serapion rămâne un exemplu de urmat pentru modul în care a ales să trăiască liber de orice grijă materială, dedicându-se complet ajutorării semenilor săi, potrivit Calendar Patriarhia.

Tags:
Citește și...
Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
calendar religios
Sfinții uciși în Mănăstirea Sfântului Sava, pomeniți pe 20 martie. Nu au renunțat la credință nici în fața morții
Uleiul în post: regula care i-a pus pe toți pe gânduri! Ai voie sau îți „strici” postul fără să știi?
calendar religios
Uleiul în post: regula care i-a pus pe toți pe gânduri! Ai voie sau îți „strici” postul fără să știi?
Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, prăznuiți pe 19 martie. Sacrificiul care i-a făcut nemuritori
calendar religios
Sfinții Mucenici Hrisant și Daria, prăznuiți pe 19 martie. Sacrificiul care i-a făcut nemuritori
Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh
calendar religios
Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh
Sfântul Alexie, sărbătorit pe 17 martie în Biserica Ortodoxă. Află cine a fost „omul lui Dumnezeu”
calendar religios
Sfântul Alexie, sărbătorit pe 17 martie în Biserica Ortodoxă. Află cine a fost „omul lui Dumnezeu”
Ce înseamnă, de fapt, postul aspru. Află ce ai voie să mănânci și când se ține în tradiția ortodoxă
calendar religios
Ce înseamnă, de fapt, postul aspru. Află ce ai voie să mănânci și când se ține în tradiția ortodoxă
Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, pomenit pe 16 martie în calendarul ortodox. Povestea martirului care nu a renunțat la credință
calendar religios
Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul, pomenit pe 16 martie în calendarul ortodox. Povestea martirului care nu a renunțat la credință
Sfântul Cuvios Benedict. Viață, învățătură și minuni în slujba credinței și monahismului apusean
calendar religios
Sfântul Cuvios Benedict. Viață, învățătură și minuni în slujba credinței și monahismului apusean
Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paște. Unde vor avea loc ceremoniile religioase
calendar religios
Catedrala Națională nu va fi deschisă pentru slujbele de Paște. Unde vor avea loc ceremoniile religioase
Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
calendar religios
Sfântul Sofronie, unul dintre marii teologi ai creștinismului. De ce este prăznuit pe 11 martie
Ultima oră
12:12 - Portavionul nuclear al Marinei SUA, USS Gerald R. Ford, ar putea fi indisponibil timp de 14 luni
11:26 - Sondaj: Daca mâine ar fi alegerile parlamentare, pe cine ar pune ștampila românii
10:18 - Noi scumpiri la carburanți: Motorina se apropie de pragul psihologic de 10 lei. Bolojan exclude plafonarea prețurilor la combustibili
09:21 - Vremea, 21 martie aduce temperaturi de 14 grade, dar și precipitații în majoritatea regiunilor
09:02 -   Războiul Orientul Mijlociu: Donald Trump exclude ideea unui armistițiu și trimite trupe în Iran
08:21 - Un autocar cu 44 de persoane a fost implicat într-un accident rutier între Galați și Vaslui. O persoană a decedat și 14 persoane au ajuns la spital
23:59 - Cum a fost surprins Rareș Cojoc după ce Andreea Popescu a anunțat despărțirea
23:51 - Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
23:50 - Teheranul lansează o amenințare fără precedent. Iranul are în vedere atacuri în destinații de vacanță
23:36 - Betty Salam neagă că a renunțat la custodia copilului: „Voi lua măsuri legale”