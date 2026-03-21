Senatoare PSD: „Mișcarea anti-avort intră la noi pe ușa din dos”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu acuză că „mișcarea anti-avort intră la noi pe ușa din dos”. Pornind de la votul recent din Parlament, când unei asociații anti-avort din Cluj, pretinzând apoi că n-au știut ce votează, Stoiciu explică faptul că mișcarea anti-avort se insinuează discret pentru a obține prin lege interzicerea avortului, fără să atragă atenția. E o strategie, dat fiind faptul că „în România există încă o traumă profundă legată de Decretul lui Ceaușescu”.

Victoria Stoiciu a mai afirmat că George Simion, liderul AUR, și alți politicienii care pretind că ei doar susțin dreptul la viață sunt, în fapt, anti-avort, vor să controleze trupurile femeilor și să le transforme în simple mașinării de făcut copii. Senatoarea PSD le-a transmis apoi politicienilor respectivi că dacă tot le pasă de viață așa de mult, ar fi bine să facă politici publice pentru oamenii deja în viață.

Stoiciu: Mișcarea anti-avort se insinuează subtil

„Aș vrea să se înțeleagă un lucru clar: mișcarea anti-avort intră la noi pe ușa din dos. Nu vine cu un asalt frontal, ci se insinuează subtil, fără să își asume fățiș ceea ce este.

Dacă te uiți, de exemplu, pe site-ul ONG-ului pentru care AUR a alocat bani din bugetul de stat, nu vezi la prima vedere nimic alarmant. Vezi doar chestii „benefice”. Nicăieri nu scrie negru pe alb: „Suntem împotriva dreptului la avort”. Nu. Ei spun că oferă „consiliere în criza de sarcină”, „sprijin pentru viitoarele mame” și alte ambalaje frumoase. Dar, dacă sapi puțin, descoperi adevărata față: oameni care spun că din SUA a fost o greșeală.

Tot așa, pe aceeași strategie perfidă, s-a încercat și interzicerea avortului prin lege acum câteva luni. Nicăieri în proiect nu scria explicit că se interzice procedura. Scopul afișat era unul „nobil”: protecția femeilor însărcinate și a fătului. Însă consecința reală era că orice medic care efectua un avort devenea pasibil de pedeapsa cu închisoarea, pe motiv că a „vătămat fătul”. E o formă de a bloca dreptul la avort fără să-i spui pe nume.

În România există încă o traumă profundă legată de Decretul lui Ceaușescu. Amintirea miilor de femei ucise în urma unor avorturi în condiții improvizate, pe ascuns, este vie. La fel de vie este și teama unei sarcini nedorite. Tocmai de aceea, atacul lor nu este unul frontal. Strategiile sunt mult mai viclene”, a scris senatoarea PSD,

Victoria Stoiciu ”traduce” discursul lui George Simion

Aceasta a explicat apoi că politicienii care se laudă că ei doar protejează viața, în fapt, nu vor decât să controleze corpurile femeilor.

„Nici George Simion nu spune că e împotriva dreptului la avort; el doar spune că e „de partea vieții”. Sună frumos, nu? Dar ceea ce se ascunde în spate este dorința pură de a controla corpul femeii. De a transforma femeia într-o simplă unealtă, în care funcția ei reproductivă este pusă în slujba intereselor „marilor bărbați de stat” – de la forță de muncă ieftină și masă de manevră electorală, până la carne de tun pentru armată.

Când vedeți acești „binevoitori” care încep cu declarații sforăitoare despre cum sunt ei de partea vieții, să vi se aprindă toate beculețele. Mesajul pentru ei e simplu: măi băieți, dacă sunteți atât de mult de partea vieții, preocupați-vă de cei vii. De cei care nu au acces la o viață decentă, la servicii publice și pentru care demnitatea e un lux. Nu mai fiți complici morali la uciderea unor nevinovați în războaie ilegitime și nu susțineți dictatorii care pornesc aceste războaie. Lăsați femeile în pace și fiți de partea vieții celor care trăiesc deja! PS: Și nu vă mai opuneți educației sexuale în școala!”, a mai scris senatoarea PSD Victoria Stoiciu, pe Facebook.