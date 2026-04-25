Sfântul Marcu, ucenicul Sfântului Petru și autorul uneia dintre Evanghelii, cinstit pe 25 aprilie în Biserica Ortodoxă

Selen Osmanoglu
25 apr. 2026, 10:24
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cine a fost Sfântul Evanghelist Marcu
  2. Autor al uneia dintre Evanghelii
  3. Misiune și martiriu
  4. Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului
  5. Rol important în viața monahală
  6. Canonizarea Sfântului Vasile

Biserica Ortodoxă îl pomenește în fiecare an, pe 25 aprilie, pe Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, unul dintre autorii Sfintei Evanghelii și ucenic apropiat al Sfântului Apostol Petru. Tot în această zi este prăznuit și Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului.

Cine a fost Sfântul Evanghelist Marcu

Sfântul Marcu a fost de neam evreu, din seminția lui Levi, și este considerat unul dintre cei 70 de apostoli ai lui Hristos. Tradiția bisericească îl descrie ca fiind ucenic al Sfântului Apostol Petru, pe care îl numește în scrierile sale „fiul meu”, nu după trup, ci după duh, confor Viețile Sfinților.

El a fost apropiat de comunitatea creștină timpurie și a însoțit misiunile apostolice ale Sfântului Petru.

Autor al uneia dintre Evanghelii

După Înălțarea Mântuitorului, Sfântul Marcu l-a însoțit pe Sfântul Petru la Roma. Acolo, la rugămintea credincioșilor, a scris Evanghelia care îi poartă numele, a doua carte din Noul Testament.

Scrierile sale au fost verificate de Sfântul Petru, care a confirmat autenticitatea acestora și a încurajat citirea lor de către credincioși.

Misiune și martiriu

Sfântul Marcu este considerat întemeietorul Bisericii din Alexandria, una dintre cele mai importante comunități creștine ale Antichității.

El s-a născut în Cirene, în Africa de Nord, și a fost educat în cultura greacă și ebraică. Viața sa s-a încheiat ca martir în Alexandria, unde a suferit pentru credința creștină.

Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

Tot pe 25 aprilie este pomenit și Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, născut în anul 1692 în Rusia.

El a călătorit prin mai multe regiuni ortodoxe, căutând viața monahală autentică, și s-a stabilit pentru o perioadă în Țara Românească, la mănăstirea Dălhăuți.

Mai târziu, s-a retras în Munții Buzăului, la Mănăstirea Poiana Mărului, unde a devenit un important duhovnic și îndrumător pentru mai multe schituri din zonă.

Rol important în viața monahală

Sfântul Vasile a avut o influență majoră asupra vieții monahale din secolul al XVIII-lea și a fost duhovnicul Sfântului Paisie de la Neamț, pe care l-a tuns în monahism în Sfântul Munte Athos.

De asemenea, a lăsat scrieri importante despre rugăciunea inimii și viața duhovnicească.

Canonizarea Sfântului Vasile

Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului a trecut la cele veșnice în anul 1767, iar Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 2003, stabilindu-i ziua de prăznuire tot pe 25 aprilie.

