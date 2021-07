A găsit un BMW părăsit în pădure de mult. S-a uitat în portbagaj şi...uimitor! A ţipat de fericire

Un american din Fairfax, statul Virginia, iubitor de BMW-uri vechi, mare colecţionar, a dat lovitura vieţii atunci când a găsit, într-o pădure, un model „ursuleţ”, fabricat în 1988.

Maşina era dezmembrată

Bărbatul a mers la o întrunire a colecţionarlor de BMW-uri, unde a avut inspiraţia să intre în discuţie cu doi puşti care se aflau şi ei acolo ca să admire „bijuteriile” clasice. Aceşti băieţi i-au spus americanului respectiv că au zărit ei, într-o pădure din apropiere, un BMW „ursuleţ” părăsit. Omul a fost scpetic la început, a crezut că puştii glumesc, dar a fost de acord să-i însoţească în sălbăticiile din zonă, pentru a verifica personal dacă maşina era acolo sau nu. Surpriză! Adolescenţii vorbeau serios. BMW E30 M3 original, cel mai rar M3 din cate au fost realizate de-a lungul vremii, zăcea pur şi simplu printre copaci. Dupa o investigatie care a durat cateva saptamani, omul nostru pasionat a batut la mai multe usi, a cautat in casele parasite din jurul masinii, a gasit ceva acte, a cautat in disperare orice urma a proprietarului astfel incat sa poata intra in posesia masinii legal, daca posesorul de drept ar fi vandut-o. Asa a ajuns in cele din urma la un corean in varsta de vreo 50 de ani, cetatean american, care era proprietarul masinii de noua, din 1988, cand avea doar 25 de ani si era la universitate, scrie 4tuning.ro. Dupa o discutie lunga, acesta a decis sa-i vanda masina pentru suma de 2500 de dolari, un mizilic pentru un asemenea exemplar rar.

Cum a restaurat omul BMW-ul, pas cu pas, în Galeria Foto.

A deschis portbagajul şi… surpriză

Era clar, maşina trebuia pusă pe roţi. Era prea frumoasă. În afara de motorul care era dezasamblat si, din pacate, incomplet, tot BMW-ul M3 era original si intreg, fara piese lipsa. Asa ca a urmat recuperarea masinii din padure si lungul proces de restaurare. Motorul original nu a fost de gasit, pentru că-i lipsea blocul, arborele cotit si chiar cutia de viteze, in portbagaj fiind numai chiulasa si capacul de la culbutori, ceea ce l-a făcut fericit pe american, pentru că nu mai trebuia el să procure aceste piese. Asa ca noul proprietar care a salvat-o din ghearele ruginii a decis să-i monteze un motor S52 de BMW E36, cel de 3,2 litri si 240 CP pentru piata americana (321 cp pentru Europa). In rest, toata masina a fost reconditionata din bara in bara, iar acum noul proprietar se plimbă mândru cu ea.