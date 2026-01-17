B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume (VIDEO)

Dacia a câștigat Raliul Dakar, cea mai dură competiție auto din lume (VIDEO)

Traian Avarvarei
17 ian. 2026, 18:41
Dacia a câștigat Raliul Dakar. Sursa foto: DAKAR RALLY / X

Echipajul Nasser Al-Attiyah – Fabian Lurquin a câștigat Raliul Dakar, aducând întâia oară victoria pentru Dacia, la doar a doua participare oficială a producătorului român în această competiție.

Dacia, victorie la Raliul Dakar

Raliul Dakar s-a desfășurat între 3 și 17 ianuarie, în deșertul din Arabia Saudită. Mașinile Dacia, conduse de Nasser al-Attiyah, Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes, au fost bine plasate pe tot parcursul competiției de ultraanduranță.

Nasser al-Attiyah și copilotul său, Fabian Lurquin, au terminat competiția pe primul loc în clasamentul general, după ce au încheiat ultima etapă cu un timp de 55 de minute și două secunde, scrie Golazo.

Pentru șoferul qatarez Nasser Al-Attiyah, această victorie reprezintă a șasea din cariera sa la Dakar, după succesele din 2011 (Volkswagen Touareg), 2015 (MINI All4 Racing) și 2019, 2022 și 2023 (Toyota Hilux).

Dacia a debutat oficial la Dakar anul trecut, când echipajul Al-Attiyah/Boulanger s-a clasat pe locul 4, la doar 24 de minute de primul loc.

