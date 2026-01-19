Șoferii din Arad nu mai plătesc parcarea în aceste zile deoarece zăpada depusă nu permite agenților Recons să vadă marcajele. Decizia societății de a-și retrage angajații din teren rămâne valabilă cât timp condițiile meteo rămân la fel.

Zăpada a făcut gratuită parcarea în Arad

Parcarea este gratuită în municipiul Arad, după ce societatea Recons a decis suspendarea controalelor și și-a retras agenții din cauza stratului consistent de zăpadă depus pe carosabil și în parcările publice, zăpadă care face dificilă utilizarea locurilor marcate.

Măsura a fost luată pentru a evita sancționarea șoferilor care parchează în condiții improprii, în zone unde marcajele sunt acoperite sau accesul este îngreunat de zăpadă, explică

Activitatea utilajelor de deszăpezire este îngreunată de mașinile staționate. Totuși, zonele de tip fast-parking au fost curățate constant, pentru a permite menținerea circulației în condiții de siguranță.

Recons a mai transmis că a sprijinit intervențiile autorităților locale, deși deszăpezirea parcărilor nu intră în atribuțiile sale directe.