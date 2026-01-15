B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani

Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani

Ana Maria
15 ian. 2026, 09:26
Schimbări majore la permisele auto. Ce șoferi ar putea fi obligați să le reînnoiască la trei ani
Foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Schimbări majore la permisele auto. Vor avea șoferii începători obligații suplimentare?
  2. Schimbări majore la permisele auto. Ce reguli noi îi vizează pe șoferii de peste 70 de ani
  3. Ar putea fi reînnoit permisul la fiecare trei ani?
  4. Ce se întâmplă, în prezent, cu permisele șoferilor vârstnici

Schimbări majore la permisele auto. Guvernul de la Londra anunță o serie de modificări, care vizează obținerea și menținerea permisului de conducere, în cadrul unei ample revizuiri a regulilor de siguranță rutieră. Printre măsurile analizate se află și posibilitatea ca anumite categorii de șoferi să fie obligate să își reînnoiască permisul mult mai des decât în prezent.

Potrivit autorităților britanice, noile reguli ar putea afecta atât șoferii aflați la început de drum, cât și persoanele în vârstă.

Schimbări majore la permisele auto. Vor avea șoferii începători obligații suplimentare?

Una dintre propunerile analizate vizează introducerea unei perioade minime obligatorii de învățare pentru cei care doresc să obțină permisul de conducere. Astfel, înainte de susținerea probelor practice, începătorii ar putea fi nevoiți să finalizeze un interval clar stabilit de pregătire.

Măsura face parte dintr-o nouă strategie de siguranță rutieră, prima lansată în Marea Britanie după mai bine de zece ani, care își propune să reducă numărul accidentelor grave și al deceselor pe șosele cu 65% până în anul 2035, potrivit express.co.uk.

Schimbări majore la permisele auto. Ce reguli noi îi vizează pe șoferii de peste 70 de ani

O atenție specială este acordată șoferilor vârstnici, în condițiile în care numărul acestora este în continuă creștere în Regatul Unit. Autoritățile iau în calcul introducerea unor controale oftalmologice obligatorii pentru persoanele cu vârsta de peste 70 de ani.

Mai mult, există discuții și despre evaluări cognitive menite să depisteze afecțiuni precum demența, care ar putea afecta capacitatea de a conduce în siguranță.

Ar putea fi reînnoit permisul la fiecare trei ani?

În prezent, șoferii britanici își reînnoiesc permisul, de regulă, o dată la zece ani. Noile propuneri ar putea schimba acest interval pentru șoferii vârstnici, care ar putea fi obligați să treacă prin controale medicale și oftalmologice din trei în trei ani.

Specialiștii din domeniul auto susțin această măsură, considerând-o benefică pentru siguranța rutieră.

Controalele oftalmologice sunt oricum gratuite pentru persoanele peste 60 de ani, iar profesioniștii din domeniul sănătății le recomandă la fiecare doi ani, deoarece pot ajuta la diagnosticarea altor afecțiuni preexistente”, a precizat Edmund King, președintele organizației automobilistice AA.

Ce se întâmplă, în prezent, cu permisele șoferilor vârstnici

Conform legislației actuale, șoferii din Marea Britanie nu sunt obligați să susțină din nou examenul auto la împlinirea vârstei de 70 de ani. Totuși, aceștia trebuie să efectueze un control medical pentru a putea primi un nou permis.

În cazul în care apar afecțiuni medicale sau dizabilități recente, autoritățile pot solicita evaluări suplimentare ale capacității de a conduce.

