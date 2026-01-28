B1 Inregistrari!
Cristi Chivu, pe banca lui Real Madrid? Când ar putea ajunge antrenorul român pe Santiago Bernabeu

Adrian A
28 ian. 2026, 12:49
Cuprins
  1. Chivu, curtat de Real Madrid
  2. Chivu a mai refuzat-o pe Real

Cristi Chivu impresionează în cariera de antrenor, așa cum a făcut și ca jucător. Iar dacă în 2007 a refuzat să devină jucătorul celor de la Real Madrid, acum ar putea ajunge pe bancă pe Santiago Bernabeu.

Chivu, curtat de Real Madrid

Conducerea de pe Santiago Bernabeu nu vede în Alvaro Arbeloa o soluție de durată, motiv pentru care a început pregătirile pentru aducerea unui nou strateg în vară.
Iar, potrivit jurnaliștilor de la GSP, care citează persoane din anturajul lui Cristi Chivu, printre numele aflate pe lista scurtă a lui Florentino Perez se numără și antrenorul român.
Mai mult, între cele două părți au avut loc deja primele contacte, iar figuri importante din fotbalul românesc au fost solicitate pentru a oferi referințe despre Cristian Chivu, fiind evident că interesul madrilenilor este cât se poate de real.

Chivu a mai refuzat-o pe Real

În 2007, pe când evolua la AS Roma, Cristi Chivu era curtat intens de Real Madrid și Barcelona. Deși majoritatea fotbaliștilor ar fi ales fără ezitare una dintre cele două forțe din La Liga, căpitanul de atunci al naționalei a optat pentru un transfer la Inter.

O alegere bună după cum se vede și acum, când Cristi Chivu este antrenorul lui Inter și are succes.

Sub comanda lui Chivu, Inter conduce campionatul Italiei, ocupând primul loc cu 52 de puncte. AC Milan se află la cinci puncte distanță, cu 47, în timp ce AS Roma și Napoli au acumulat câte 43 de puncte. Lupta este strânsă, însă Inter are un avantaj solid.

La Inter Milano, Chivu câștigă 2,5 milioane de euro pe sezon, iar contractul său este valabil până în vara anului 2027.

Cristi Chivu a început fotbalul la Reșița, iar în 1998 a ajuns la Universitatea Craiova pentru 225.000 de euro.

După trecerea din 1998 de la Reșița la Universitatea Craiova, Cristi Chivu a plecat din Bănie după numai un an și a semnat cu Ajax, în schimbul a 2,5 milioane de euro.

În 2003 a ajuns la AS Roma pentru 18 milioane de euro, iar în 2007 la Inter, pentru 16 milioane de euro. În 2014, românul și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist.

