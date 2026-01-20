Programul Rabla rămâne, la început de an, într-o zonă de incertitudine, după ce conducerea Administrației Fondului pentru Mediu a confirmat lipsa unei decizii finale pentru 2026. Declarațiile făcute la Ploiești conturează un context în care autoritățile analizează prioritățile de finanțare și încearcă să stabilească direcțiile pentru programele viitoare.

De ce nu există încă o decizie privind Programul Rabla în 2026

Președintele , Florin Bănică, a declarat marți, 20 ianuarie, că Programul Rabla nu are, nici în prezent, o hotărâre clară privind lansarea în 2026. Potrivit acestuia, subiectul se află în continuare pe agenda de discuții a Ministerului Mediului și a Guvernului, fără o concluzie oficială.

„Programul Rabla a fost anul trecut cu un buget de 200 de milioane de lei, doar pentru persoane fizice. Este o discuţie la nivel de minister şi la nivel de Guvern pe acest program. Încă nu s-a luat o decizie finală. Administraţia Fondului pentru Mediu va susţine acest program şi eu sper să-l avem disponibil şi anul acesta”, a declarat Florin Bănică, în cadrul unei conferinţe de presă.

Ce rol joacă analiza programelor AFM în stabilirea finanțărilor pentru 2026

Declarațiile despre au venit în contextul participării președintelui AFM la semnarea unor contracte de finanțare aferente programelor derulate de instituție. Cu acest prilej, oficialul a vorbit despre o analiză amplă a direcțiilor de finanțare avute în vedere pentru anul 2026.

Florin Bănică a explicat că Administrația Fondului pentru Mediu intenționează să realizeze o evaluare detaliată, la nivelul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. Scopul acestei analize îl reprezintă identificarea nevoilor reale ale autorităților locale și adaptarea programelor de finanțare în funcție de aceste solicitări.

„Administraţia Fondului pentru Mediu o să facă o analiză destul de amănunţită la nivel de UNCJR, să vedem exact care sunt nevoile primarilor şi ce ar trebui să deschidem. Intenţionăm să deschidem două proiecte pentru UAT-uri”, a explicat Florin Bănică, potrivit Digi24.

Când vor fi anunțate noile proiecte

Șeful AFM a precizat că, în acest moment, instituția nu poate oferi informații concrete despre tipul proiectelor sau despre care vor fi alocate. Potrivit acestuia, deciziile finale vor fi comunicate public după finalizarea procesului de analiză și stabilirea priorităților pentru 2026.

„Nu o să declar acum care sunt proiectele pe care le deschidem, dar cu siguranţă o să fie proiecte care o să vă ajute pe dumneavoastră pe viitor. O să facem o conferinţă de presă şi un anunţ în momentul în care o să stabilim aceste două proiecte şi bugetele de care o să aibă parte în 2026”, a mai spus preşedintele AFM.

În lipsa unei hotărâri guvernamentale, Programul Rabla rămâne, pentru moment, într-o etapă de analiză și negocieri. Autoritățile nu au anunțat un calendar clar de lansare pentru anul în curs, iar discuțiile continuă la nivel decizional.