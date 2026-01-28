B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile

Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile

Adrian Teampău
28 ian. 2026, 12:21
Propaganda anti-occidentală are succes. Rușii cred că sunt înconjurați doar de puteri ostile
Foto: Hepta - Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Propaganda anti-occidentală are succes
  2. Cum a fost realizat sondajul

Propaganda anti-occidentală promovată de regimul lui Vladimir Putin reușește să remodeleze mintea rușilor de rând. Cei mai mulți dintre aceștia se declară victime ale unor puteri ostile.

Propaganda anti-occidentală are succes

Mulţi dintre locuitorii Rusiei cred că sunt înconjuraţi de puteri străine ostile şi văd ţara lor ca pe o victimă a acestora. Acestea sunt concluziile unui sondaj de opinie, conform dpa. Sociologul rus Lev Gudkov de la centrul independent Levada din Moscova, a prezentat datele în cadrul unui eveniment organizat la Berlin. El a declarat că această schimbare de mentalitate este un efect produs de propaganda anti-occidentală foarte intensă.

Cercetarea a fost realizată la comanda Fundaţiei germane Saharov. Centrul a examinat opiniile ruşilor după aproape patru ani de război în Ucraina. Trebuie spus că Centrul Levada este clasat drept „agent străin” în Rusia.

Sociologul a precizat că în ultimii 30 de ani, cât s-au scurs de la prăbușirea Uniunii Sovietice, Rusia a fost implicată în mai multe războaie. Au existat doar șase ani de pace, a subliniat Gudkov, vorbind despre „militarizarea conştiinţei”.

Cum a fost realizat sondajul

Cercetarea sociologică a fost realizată pe un eșantion de peste 1.600 de respondenţi. Influențați de propaganda anti-occidentală, dintre cei care au răspuns, un procent de 62% au descris Polonia şi Lituania drept ţări ostile. Urmează, în ordinea indicată de ruși, Regatul Unit (57%), Germania (50%) şi Suedia (40%).

Pe de altă parte, în acelaşi timp, SUA sunt văzute preponderent mai degrabă ca un competitor decât ca un inamic (53%). Imaginea SUA printre ruşi a fluctuat de-a lungul deceniilor. Ea s-a deteriorat în timpul fostului preşedinte american Joe Biden, din cauza sprijinului pentru Ucraina. Sociologul a declarat că lucrurie s-au îmbunătăţit după ce Donald Trump a revenit la Casa Albă, generând speranţe pentru o încheiere rapidă a războiului.

Printre prieteni, solicitați să numească cnci țări prietene, respondenţii ruşi au menţionat Republica Belarus, China, Kazahstan, India şi Coreea de Nord. Trebuie spus că, exceptând India, aceste ţări sunt considerate represive sau autoritare.

