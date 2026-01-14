Dacia se pregătește să își extindă portofoliul de vehicule electrice cu un model inovator, Evader, un mini-SUV care promite să revoluționeze segmentul. Acest nou model, bazat pe designul Renault Twingo și denumit ‘Evader’, va fi lansat în 2026 și se va produce în Europa, marcând o etapă importantă pentru brandul românesc.

Cum va arăta Evader, mașina electrică de la Dacia

Noul Dacia Evader va prelua elementele de design ale Renault , dar va aduce îmbunătățiri semnificative în materie de tehnologii și dotări. Sunt așteptate caracteristici moderne, cum ar fi un sistem de infotainment avansat și opțiuni de personalizare care să atragă atât tinerii, cât și familiile.

În ceea ce privește propulsia, se anticipează că Evader va fi echipat cu un motor electric eficient, capabil să ofere o autonomie competitivă, făcându-l ideal pentru utilizarea urbană și nu numai.

Ce preț va avea Evader

Deși prețurile exacte nu au fost încă dezvăluite, se estimează că Dacia Evader va avea un preț de pornire mai ridicat decât actualul model Spring, poziționându-se astfel într-un segment de piață superior. Această strategie reflectă dorința Dacia de a atrage o gamă mai largă de clienți care doresc un vehicul electric accesibil, dar cu specificații superioare.

Mini-SUV-ul va fi disponibil în Europa începând cu anul 2026, cu posibilitatea de a fi ulterior comercializat și pe alte piețe internaționale.

Potrivit unor informații, prețul de pornire este estimat la aproximativ 18.000 de euro, potrivit .

Strategie de producere

Dacia își va concentra eforturile de producție pentru Evader în Europa, ceea ce va contribui la scăderea costurilor logistice și va permite o reacție mai rapidă la cerințele pieței locale. Alegerea unei locații europene pentru fabricarea modelului subliniază angajamentul companiei față de sustenabilitate și eficiență.

Acest pas strategic permite Dacia să respecte normele stricte de mediu ale Uniunii Europene, demonstrând încă o dată adaptabilitatea și inovația care caracterizează brandul.

Ce impact va avea asupra pieței

Lansarea Dacia Evader va avea un impact semnificativ asupra pieței auto electrice, oferind consumatorilor o alternativă competitivă și accesibilă în segmentul mini-SUV-urilor electrice. Această mișcare ar putea stimula concurența și inovația, contribuind la accelerarea adoptării vehiculelor electrice în Europa.

Prin extinderea gamei sale electrice, Dacia își consolidează poziția pe piața auto și își reafirmă angajamentul față de mobilitatea durabilă.