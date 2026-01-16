B1 Inregistrari!
Uniunea Europeană analizează extinderea tarifelor pentru mașinile hibride chinezești. Ce impact ar putea avea asupra pieței auto

Iulia Petcu
16 ian. 2026, 18:19
Cuprins
  1. De ce ia Uniunea Europeană în calcul extinderea tarifelor
  2. Cum ar funcționa noile tarife propuse
  3. Ce rol joacă prețurile minime negociate cu Beijingul
  4. Cum reușesc producătorii chinezi să ocolească barierele

Comisia europeană analizează posibilitatea extinderii tarifelor vamale și asupra vehiculelor hibride produse în China, pe fondul unei creșteri accelerate a importurilor pe piața Uniunii Europene. Discuțiile sunt încă în desfășurare și au loc într-un context economic și politic sensibil, marcat de tensiuni comerciale și interese industriale divergente.

De ce ia Uniunea Europeană în calcul extinderea tarifelor

Executivul european discută aplicarea unor tarife similare celor impuse deja vehiculelor electrice cu baterie și în cazul modelelor hibride fabricate în China. Informația apare într-un moment în care exporturile chinezești de hibride către UE au cunoscut o explozie, depășind semnificativ ritmul de creștere al mașinilor complet electrice.

Potrivit datelor citate de Euractiv, exporturile de vehicule hibride chinezești către Uniunea Europeană au crescut cu 155% anul trecut, în timp ce livrările de mașini electrice cu baterie au avansat cu doar 12%. Această evoluție ridică semne de întrebare privind eventuale strategii de evitare a taxelor existente.

Cum ar funcționa noile tarife propuse

Măsura aflată în discuție ar extinde tarifele vamale actuale, care ajung până la 35,3%, aplicate vehiculelor electrice chinezești, și asupra autoturismelor hibride. Aceste modele combină motoare cu ardere internă și propulsie electrică alimentată de baterii, fiind produse în condiții similare celor complet electrice.

Tarifele pentru mașinile electrice au fost introduse în 2024, ca urmare a subvențiilor masive acordate de statul chinez propriilor producători, considerate de Bruxelles drept o distorsionare a concurenței. Franța a susținut această abordare, în timp ce Germania s-a opus, temându-se de represalii comerciale.

Diferențele de poziție dintre Paris și Berlin reflectă structura industriilor auto naționale și dependențele externe ale acestora. Franța găzduiește grupuri precum Renault și Stellantis, în timp ce Germania este patria unor giganți precum Volkswagen, BMW, Mercedes sau Audi.

Un oficial european a explicat pentru Euractiv că reprezentantul Franței în Comisia Europeană a ridicat constant problema vehiculelor hibride chinezești. Argumentul principal este că producătorii europeni au nevoie de aceleași condiții de protecție, indiferent de tipul de motorizare concurentă.

Ce rol joacă prețurile minime negociate cu Beijingul

În paralel cu discuțiile privind tarifele, Uniunea Europeană și China au ajuns recent la un consens privind introducerea unor prețuri minime de vânzare pentru vehiculele chinezești. Acest mecanism ar permite exportatorilor să evite taxele suplimentare, dacă respectă pragurile stabilite de Bruxelles.

Tarifele actuale se aplică peste taxa standard de 10%, iar nivelul acestora variază în funcție de producător, putând ajunge la maximum 35,3%. Autoritățile chineze au anunțat că acordul reprezintă un pas important spre înlocuirea taxelor suplimentare cu angajamente comerciale, relatează Libertatea.

Cum reușesc producătorii chinezi să ocolească barierele

Chiar și așa, unele companii chineze caută deja alternative pentru a evita reglementările europene mai stricte. BYD construiește o fabrică în Ungaria, Chery dezvoltă o unitate de producție în Spania, iar alți producători analizează investiții similare.

În plus, există firme care produc deja în state terțe, precum Turcia sau Thailanda, de unde exportă către UE, ocolind complet tarifele impuse direct Chinei. Această strategie complică eforturile Bruxelles-ului de a controla fluxurile comerciale și de a proteja industria auto europeană.

