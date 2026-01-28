B1 Inregistrari!
Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Bluetooth și WiFi. Ce mobile sunt afectate

Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Bluetooth și WiFi. Ce mobile sunt afectate

Ana Maria
28 ian. 2026, 12:10
Update-ul Android din ianuarie distruge telefoanele. Rămâi fără Bluetooth și WiFi. Ce mobile sunt afectate
Android Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Mateusz Slodkowski
Cuprins
  1. O nouă actualizare Android creează probleme: Ce telefoane Pixel sunt cele mai afectate de bug-ul recent
  2. Ce alte probleme de software au mai fost raportate la telefoanele Google Pixel
  3. Ce recomandări există pentru cei care dețin telefoane Google Pixel

O nouă actualizare Android, lansată în luna ianuarie 2026, a început să creeze probleme serioase pentru utilizatorii telefoanelor Google Pixel. Din ce în ce mai multe sesizări de pe internet semnalează pierderea completă a conexiunii WiFi și Bluetooth după instalarea acestui update.

O nouă actualizare Android creează probleme: Ce telefoane Pixel sunt cele mai afectate de bug-ul recent

Deși nu toate dispozitivele care au primit actualizarea sunt afectate, mai multe modele importante sunt vizate de această problemă critică, printre care Pixel 8 Pro și Pixel 10 Pro XL.

Un utilizator al modelului Pixel 10 Pro XL a anunțat că și funcțiile camerei și lanternei au încetat să mai funcționeze, iar o resetare completă la setările din fabrică nu a avut niciun efect pozitiv.

Ce alte probleme de software au mai fost raportate la telefoanele Google Pixel

Telefoanele Pixel sunt cunoscute pentru problemele lor software frecvente. Potrivit Origo, compania a întâmpinat dificultăți în gestionarea unor situații serioase, precum umflarea bateriilor. Mai mult, recent s-a aflat că în timpul înregistrării mesajelor vocale, acestea pot fi interceptate fără știrea utilizatorilor.

Ce recomandări există pentru cei care dețin telefoane Google Pixel

Până în prezent, Google nu a făcut niciun anunț oficial despre această problemă. Având în vedere incertitudinea privind amploarea defectelor, specialiștii sfătuiesc utilizatorii să evite instalarea actualizării până la lansarea unei corecții, potrivit Știripesurse.

Experții recomandă așteptarea unui patch de securitate sau a unei noi versiuni de software care să corecteze bug-urile raportate.

Cei care au făcut deja upgrade-ul și întâmpină dificultăți pot încerca o resetare la setările din fabrică, însă, această măsură nu garantează recuperarea funcțiilor Bluetooth și WiFi.

Google Pixel a fost lansat ca un telefon premium ce oferă o versiune pură de Android și actualizări rapide. Cu toate acestea, dispozitivele au avut de-a lungul timpului probleme tehnice, inclusiv bug-uri software care afectează funcționalitatea. Actualizările regulate urmăresc să rezolve aceste probleme, dar uneori introduc erori noi, așa cum s-a întâmplat și cu patch-ul din ianuarie 2026.

