O nouă actualizare Android, lansată în luna ianuarie 2026, a început să creeze probleme serioase pentru utilizatorii telefoanelor Google Pixel. Din ce în ce mai multe sesizări de pe internet semnalează pierderea completă a conexiunii WiFi și Bluetooth după instalarea acestui update.

O nouă actualizare Android creează probleme: Ce telefoane Pixel sunt cele mai afectate de bug-ul recent

Deși nu toate dispozitivele care au primit actualizarea sunt afectate, mai multe modele importante sunt vizate de această problemă critică, printre care Pixel 8 Pro și Pixel 10 Pro XL.

Un utilizator al modelului Pixel 10 Pro XL a anunțat că și funcțiile camerei și lanternei au încetat să mai funcționeze, iar o resetare completă la setările din fabrică nu a avut niciun efect pozitiv.

Ce alte probleme de software au mai fost raportate la telefoanele Google Pixel

Telefoanele Pixel sunt cunoscute pentru problemele lor frecvente. Potrivit Origo, compania a întâmpinat dificultăți în gestionarea unor situații serioase, precum umflarea bateriilor. Mai mult, recent s-a aflat că în timpul înregistrării mesajelor vocale, acestea pot fi interceptate fără știrea utilizatorilor.

Ce recomandări există pentru cei care dețin telefoane Google Pixel

Până în prezent, Google nu a făcut niciun anunț oficial despre această problemă. Având în vedere incertitudinea privind amploarea defectelor, specialiștii sfătuiesc utilizatorii să evite instalarea actualizării până la lansarea unei corecții, potrivit .

Experții recomandă așteptarea unui patch de securitate sau a unei noi versiuni de software care să corecteze bug-urile raportate.

Cei care au făcut deja upgrade-ul și întâmpină dificultăți pot încerca o resetare la setările din fabrică, însă, această măsură nu garantează recuperarea funcțiilor Bluetooth și WiFi.

Google Pixel a fost lansat ca un telefon premium ce oferă o versiune pură de Android și actualizări rapide. Cu toate acestea, dispozitivele au avut de-a lungul timpului probleme tehnice, inclusiv bug-uri software care afectează funcționalitatea. Actualizările regulate urmăresc să rezolve aceste probleme, dar uneori introduc erori noi, așa cum s-a întâmplat și cu patch-ul din ianuarie 2026.