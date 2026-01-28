B1 Inregistrari!
PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță"

PSD se îndreaptă pas cu pas spre AUR. Partidul lui Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. „Să nu ne facă să ne arătăm adevărata forță”

Adrian A
28 ian. 2026, 12:25
Cuprins
  1. PSD, lângă AUR. Să fie alegeri anticipate
  2. „Chiar vrea să ne vadă adevărata forță?”
  3. Amenințările lui Bolojan

PSD ar vrea alegeri anticipate. Social-democrații avertizează că dacă Ilie Bolojan se ține de cuvânt și îi dă afară de la guvernare, vom avea sigur alte alegeri.

PSD, lângă AUR. Să fie alegeri anticipate

După ce premierul Ilie Bolojan a vorbit despre un eventual Guvern minoritar, PSD, prin vocea lui Adrian Câciu, îi dă replica. Fostul ministru PSD al Finanțelor spune că dacă pică Guvernul Bolojan, există și varianta alegerilor anticipate.

”Sunt afirmații făcute în defensivă, ca să spun așa, sunt, din punctul meu de vedere, aberații politice, raportat la realitatea politică din acest moment în Parlament, nu se poate forma nici un Guvern fără PSD, pentru că PSD are peste 30% în acest moment în Parlament, ca număr de parlamentari.

Dacă s-ar ajunge într-o ipoteză în care toate celelalte trei forțe politice proeuropene, USR, UDMR și PNL, nu ar mai dori să facă Guvern cu PSD, în cazul în care Guvernul acesta ar cădea, avem anticipate. Adică nu vom fi în situația, iar această chestiune chiar e o chestiune puțin de aroganță pe care unii o invocă, un Guvern minoritar.

O astfel de atitudine înseamnă să sfidezi voința poporului. PSD a câștigat alegerile. Un partid de pe locul trei ne spune că face Guvern minoritar, hai să vedem dacă există această variantă. Din punctul meu de vedere, nu există.”, a declarat Adrian Câciu.

„Chiar vrea să ne vadă adevărata forță?”

”Din punctul meu de vedere, domnul Bolojan trebuie să facă un singur lucru și simplu, să înțeleagă că nu este dictator, să înțeleagă că este premierul unei coaliții, să înțeleagă că această coaliție este formată din partide care au fost trimise în Parlament de către oameni și reprezintă electorate, poate diferite, dar electorate, categorii de cetățeni, care au dorințele lor, nevoile lor și care trebuie acoperite.

Cred că putem să avem dialog în continuare, adică aș vrea să fiu optimist, dar chestiunea asta radicală pe care o pune pe masă nu ține și sper să nu fim puși în situația să se vadă care este forța reală a PSD.”, a mai declarat Câciu la RFI.

Amenințările lui Bolojan

Replica din PSD vine după ce șeful Guvernului a sugerat că se poate guverna foarte bine și fără PSD. Care mai mult încurcă decât ajută în aceste momente, spune prim-ministrul Ilie Bolojan.

„Într-o situație de criză politică am mai ajuns la guverne minoritare, nu exclud că în perioada următoare se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră e de dorit să avem o stabilitate politică.

Nu am vrut să spun că aceasta este o ipoteză de lucru, dar, atunci când apar crize politice, în situații cu Parlament pulverizat, se poate ajunge la un guvern minoritar. Ar fi însă o situație-limită și nu o încurajez, atâta timp cât există alternative, indiferent cine este premier.”, a declarat Ilie Bolojan.

