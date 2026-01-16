Dacia scrie istorie la Raliul Dakar. Doi piloți Dacia Sandriders, pe podium. Nasser Al-Attiyah rămâne lider în clasamentul general (VIDEO)

Ediția din acest an a Raliului Dakar este aproape să bifeze o performanță fabuloasă pentru Dacia, care mai are de disputat două etape până să se încoroneze în premieră campioană la clasa Auto.

Piloții de pe Dacia, pe podium

Dacia și Ford duc o luptă aprigă în ultimele etape ale raliului din Arabia Saudită. Mattias Ekstrom (Ford) a câștigat runda de joi, însă rămâne pe poziția a patra în clasamentul general al competiției, în timp ce Dacia are două prezențe pe podium, cu două etape înainte de final.

Lupta este încinsă, mai ales după ce spaniolul Nani Roma s-a apropiat de liderul la general Nasser Al Attiyah la doar 8 minute și 40 de secunde, după etapa a 11-a a R

Legendarul pilot din Qatar, câștigător a 5 ediții (2011, 2015, 2019, 2022 și 2025) păstrează însă prima șansă la victoria finală.

Dacia mai are o echipă pe podium în clasamentul general, cu doar două etape înainte de finiș. Francezul Sebastien Loeb, considerat cel mai mare pilot de raliuri din toate timpurile, se află la 10 minute de locul 2.

În primii 10 se mai află un pilot Dacia, Lucas Moraes, care a ajuns pe locul 7. Iar cel de-al patrulea pilot de pe , Cristina Guttierez Herero se află pe locul 13.

Șoferii Dacia în clasamentul general al Raliului Dakar

Locul 1: Nasser Al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) – 44 ore, 39 minute, 59 secunde

Locul 3: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) – 44 ore, 58 minute, 36 secunde

Locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) – 45 ore, 17 minute, 00 secunde

Locul 13: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) – 46 ore, 06 minute, 50 secunde

Un român în top la MOTO

Și avem un român în top la cursa destinată segmentului moto. Aflat la a 16-a prezență la clasa Moto în Raliul Dakar, sportivul din Satu Mare, Emanuel Gyenes, se află pe locul 4 la categoria Malle Motor – fără asistență.