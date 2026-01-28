B1 Inregistrari!
Cum au fost păcăliți zeci de șoferi români cu polițe RCA false: „Mi-am dat seama că el, de fapt, mă păcălea”

Ana Maria
28 ian. 2026, 09:59
Cum au fost păcăliți zeci de șoferi români cu polițe RCA false: Mi-am dat seama că el, de fapt, mă păcălea
Sursa foto: Freepik / @jcomp
Cuprins
  1. Ce riscuri implică polițele RCA false pentru șoferi
  2. Țepele cu polițe RCA: Cum funcționează schema țeparilor
  3. Țepele cu polițe RCA:  Ce au descoperit victimele despre asiguratorul fantomă
  4. Țepele cu polițe RCA:  Care este istoricul acestui fals broker
  5. Ce trebuie să facă victimele țeparilor cu polițe RCA

Anul 2026 aduce o continuare a fenomenului îngrijorător, mai exact, țepele cu polițe RCA false. Tot mai mulți șoferi, atrași de prețurile mult sub media pieței, ajung să plătească sume considerabile pentru asigurări inexistente. O postare pe rețelele sociale a scos la iveală zeci de victime care au căzut în capcana unui fals asigurator.

Ce riscuri implică polițele RCA false pentru șoferi

Pe lângă pierderea banilor, acești șoferi se expun unor riscuri majore. Fără o asigurare validă, orice accident rutier poate genera despăgubiri plătite integral din buzunar.

„1.587 de lei şi a promis că poliţa va fi încheiată. Ulterior, cred că vreo săptămână am tot aşteptat şi am văzut că nu se întâmplă nimic. După cred că vreo două săptămâni, mi-a răspuns mie la mesaje şi mi-a tot promis de la zi la zi că îmi va pune banii în cont, lucru ce nu s-a întâmplat nici până în ziua de astăzi.”, a povestit una dintre victime.

Țepele cu polițe RCA: Cum funcționează schema țeparilor

Mai multe persoane au raportat că au fost abordate de același individ, care oferea spre vânzare un „catalog” de clienți în schimbul unor sume mari de bani.

„Iniţial, mi-a cerut în jur de 60.000 de lei, iar suma în baza căreia am semnat un contract a fost de 20.000 de lei. Când am văzut că a trecut o lună şi nu se întâmplă nimic, intrând un pic în detalii mi-am dat seama că el, de fapt, mă păcălea, făcea în continuare asigurări, dar pentru alţi brokeri.”, a declarat o altă victimă.

Țepele cu polițe RCA:  Ce au descoperit victimele despre asiguratorul fantomă

Victimele au descris că țeparul folosea aceeași metodă: promisiuni fără acoperire, documente care par oficiale și dispariția rapidă după încasarea banilor.

Cei de la Antena 3 CNN au mers la adresa indicată de presupusul broker ca fiind sediul firmei, însă nu au găsit pe nimeni acolo. De asemenea, nu a răspuns nici la telefon şi nici nu l-au găsit în sediul firmei.

Țepele cu polițe RCA:  Care este istoricul acestui fals broker

Bărbatul implicat are o firmă deschisă încă din 2014. Inițial, acesta ar fi acționat legal. Însă, în ultimii ani, ar fi înșelat sute de persoane. Un broker atrage atenția asupra verificărilor necesare:

„Este şi responsabilitatea noastră să verificăm că acel canal de vânzare este unul valid. În momentul în care mergi într-o agenţie de brokerat şi-ţi cumperi o poliţă, atunci clar poţi să vezi rating-urile, poţi să vezi vechimea brokerului respectiv pe piaţă, poţi să ai o anumită siguranţă dată de prezenţa brokerului în piaţă.”, a explicat un broker de asigurări.

Ce trebuie să facă victimele țeparilor cu polițe RCA

Autoritățile recomandă celor păcăliți să depună plângeri la poliție pentru a putea fi luate măsuri. Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române, explică:

„Dacă suntem victima unei astfel de infracţiuni, recomandăm acestora să se adreseze poliţiei cu fiecare ocazie.”, a precizat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt al Poliției Române.

În acest moment, bărbatul este de negăsit, iar victimele cred că acesta ar fi părăsit țara.

