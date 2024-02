Acte 2024. De ce documente ai nevoie pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare auto

Pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare al unei mașini sunt necesare . De asemenea, e important să știi cine plătește pentru ele și ce trebuie să faci pentru a evita să fii păcălit.

Ce acte sunt necesare pentru a încheia un contract de vânzare-cumpărare auto

Atunci când vinzi o mașină, trebuie să deții mai multe documente pe care să le înmânezi cumpărătorului în momentul tranzacției, scrie .

Astfel, ai nevoie de:

Cartea de identitate a vehiculului – în original

Talonul mașinii (certificatul de înmatriculare al mașinii) – în original

Cartea de identitate a proprietarului – în original

Contractul de vânzare-cumpărare (modelul oferit de DRPCIV)

Certificatul fiscal

Dovada radierii din circulație a vehiculului.

Mai mult, la finalul acestui an, vei fi nevoit să adaugi la aceste documente și RAR Auto Pass, un act obligatoriu, prin care vânzătorul demonstrează că mașina are kilometri reali și nu are alte vicii ascunse.

Ce este certificatul fiscal

Certificatul fiscal auto dovedește faptul că vânzătorul și-a îndeplinit toate obligațiile de plată către administrația publică locală, respectiv că este la zi cu impozitele, taxele locale, contribuții sau .

Acest document se va elibera doar la cererea expresă a contribuabilului și se obține în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul depunerii solicitării scrise către Administrația Finanțelor Publice.

Cum se încheie un contract de vânzare-cumpărare auto

Încheierea unui contract de vânzare-cumpărare auto în România implică mai mulți pași, conform sursei citate.

După ce vânzătorul și cumpărătorul au ajuns la un acord asupra prețului, contractul de vânzare-cumpărare auto poate fi redactat de un birou de acte auto sau poate fi completat online.

Contractul trebuie să conțină datele de identificare ale ambelor părți, detaliile vehiculului (marca, model, anul fabricației, numărul de înmatriculare), dar și prețul și locul încheierii contractului.

Ambele părți trebuie să semneze contractul și, dacă e cazul, să atașeze copii ale actelor necesare (cartea de identitate, certificatul de înmatriculare, etc.).